Constanta. O tanara de 30 de ani, depistata bauta la volan

Poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat o femeie de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Femeia a refuzat să fie testată cu aparatul etilotest și nu a dorit să se supună prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor, polițiștii rutieri au stabilit faptul că femeia are suspendat dreptul de a conduce.Poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, poliţişti din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au identificat o tânără de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 223, în localitatea Tichilești, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.