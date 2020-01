Constanta: Șoferul care a plonjat in canalul din zona Pescarie era baut si avea permisul suspendat

Șoferul care a ajuns joi cu mașina în canalul de pe bulevardul Mamaia, zona Pescărie, era băut și avea permisul suspendat.„Conducatorul auto în vârstă de 57 de ani se afla singur in autoturism. A fost testat cu aparatul etilotest. A rezultat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Este transportat la spital pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză are suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pentru perioada în curs.”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Iliescu.Urmare a evenimentului produs ieri, pe bulevardul Mamaia, bărbatul care a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice și în timp ce avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru perioada în curs a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în C.R.A.P. al I.P.J. Constanța, a precizat vineri Andreea Iliescu.În cursul zilei de astăzi, acesta va fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.Citește și: Constanța. Un șofer băut a căzut cu mașina în canalul din zona Pescărie (galerie foto + video)