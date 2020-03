Constanta: Pasajul din strada Ștefan cel Mare va fi iluminat in rosu pe 24 martie

Pentru a continua informarea corectă a populației și a factorilor de decizie cu privire la această problemă importantă de sănătate publică, campania va continua in mediul online.



Pentru a plasa Constanța pe harta mondială Light Up the World for TB, va fi iluminat în roșu pasajul din strada Ștefan cel Mare în data de 24 martie.



De asemenea, Galeria Virgil Coman din pasajul din strada Ștefan cel Mare va găzdui o expoziție tematică cu lucrări ale elevilor din Constanța, care va fi disponibilă în mediul online, se arată într-un comunicat al DJST Constanța și al Fundației Romanian Angel Appeal.

În fiecare an, în 24 martie, România marchează, alături de întreaga lume, Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei al cărei slogan este, în acest an, „It’s time.” / „Este timpul (să eradicăm tuberculoza)”.Tuberculoza (TB) în România este o problemă de sănătate publică;Țara noastră are cea mai mare incidenţă de cazuri de TB din Uniunea Europeană, de cinci ori peste media europeană; pacienţii români reprezintă 20% dintre cazurile de TB raportate în UE;Anul 2017: 12.347 de pacienţi români cu tuberculoză (cazuri noi şi recidive), dintre care peste 370 cazuri au fost cu forme rezistente la tratamentul cu antibiotic (MDR) şi extins-rezistente (XDR).Respectând măsurile și recomandările autorităților în vederea prevenirii infecției Covid-19, Directia Județeană pentru Sport și Tineret Constanța împreună cu Fundația Romanian Angel Appeal - implementator principal în Programul „Abordarea provocărilor în sistemul de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, TB și Malariei prin Grantul de tranziție ROU-T-MoH 1762, implementat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică Pentru, va anula o parte din activitățile planificate a se desfășura in data de 24 martie pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei.