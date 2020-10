Constanta: Programul de distribuire a pubelelor galbene

Polaris M Holding Constanța continua distribuirea pubelelor galbene pentru colectarea selectivă a deșeurilor către constănțenii care locuiesc la case.

Programul de distribuire a pubelelor galbene în perioada 19.10 - 23.10.2020.- strada Delfinului, strada Duiliu Zamfirescu, strada Luntrasului, strada Pictor Nicolae Grigorescu, strada Rasaritului, strada Simion Barnutiu.- strada Agatului, aleea Afinei, aleea B. P. Hasdeu, aleea Jadului, aleea Licurici, aleea Lotca, aleea Murelor, aleea Universitatii, strada Ametistului, strada Aron Pumnul, strada B. P. Hasdeu, strada Cpt. Aviator Alexandru Serbanescu, strada Cuartului, strada Ghiocel, strada Ion Tautu, strada Opalului, strada Perlei, strada Rubinului, strada Serban Voda, strada Smaraldului, strada Stefanita Voda, strada Sulfinei.- strada Alexandria, strada Barbu Catargi, strada Barcelona, strada Berlin, strada Berna, strada Bratislava, strada Brest, strada Budapesta, strada Henri Coanda, strada Ionel Teodoreanu, strada Iuliu Maniu, strada Jean Bart, strada Krakovia, strada Lisabona, strada Liviu Rebreanu, strada Lyon, strada Madrid, strada Milano, strada Monaco, strada Napoli, strada Odesa, strada Paris, strada Praga, strada Roma, strada Santos, strada Sofia, strada Tache Ionescu, strada Torino, strada Varsovia, strada Venetia, strada Verona, strada Viena, strada Zagreb.- strada Corneliu Baba, strada Corneliu Coposu, strada Eugen Lovinescu, strada George Toparceanu, strada Ion Ghica, strada Iosif Iser, strada Lucian Blaga, strada Plugului, prelungirea Recoltei, strada Proletara, strada Recoltei, strada Rovine, strada Scanteii, strada Stefan Darascu, strada Timpuri Noi, strada Tineretului, strada Vintila Bratianu.- strada Brebenei, strada Cerna, strada Dr. Victor Climescu, strada Gheorghe Baritiu, intrarea Sentinelei, strada Midia, strada Navodului, strada Pionierului, prelungirea Sentinelei, strada Sentinelei.In situatia in care angajatii Polaris nu reusesc sa distribuie toate pubelele planificate intr-o anumita zi, distribuirea va continua in ziua urmatoare.Cele 30 de mii de pubele sunt distribuite gratuit si vor ajunge in toate cartierele de case ale orasului.