Constanta: Programul de distribuire a pubelelor galbene

Va rugam sa nu amestecati deseurile menajere cu cele reciclabile. In pubela galbena se depoziteaza numai deseuri reciclabile din plastic, hartie/ carton si metal;



Presati / taiati/ striviti deseurile din ambalaje inainte de a le depune in pubela galbena, in acest mod se foloseste la maxim capacitatea pubelei;



Deseurile se biodegradeaza foarte greu, unele dintre ele nu se degradeaza niciodata. Colectam selectiv si astfel reducem cantitatea de deseuri care ajunge la groapa de gunoi si implicit ne protejam sanatatea si mediul inconjurator.



Este interzisa amestecarea, abandonarea sau depozitarea deseurilor in afara spatiilor special amenajate, conform Legii nr. 211/201, a transmis Polaris M Holding.