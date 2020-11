Constanta: Rata incidentei cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile - 7.25. Localitati in care incidenta este 0

Constanța: Rata incidenței cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile (31.10-13.11.2020), potrivit DSP Constanța, a ajuns la 7.25.

În localitățile Adamclisi, Dobromir, Gârliciu, Vulturu, Topalu, Târgușor, Siliștea, Saiaru, Oltina, Lipnița și Horia incidența, pe ultimele două săptămâni, este 0.

UAT Anul 2020 perioada 31.10 -13.11.2020 Numar persoane INCIDENTA/1000 locuitori TOTAL CAZURI CONFIRMATE CONSTANTA 313114 7.25 2271 MANGALIA 40532 2.74 111 MEDGIDIA 44595 4.57 204 CERNAVODA 18858 2.76 52 EFORIE 11127 3.24 36 HARSOVA 11116 2.70 30 MURFATLAR 11194 2.14 24 NAVODARI 43540 4.52 197 NEGRU VODA 5918 4.90 29 OVIDIU 16235 7.88 128 TECHIRGHIOL 8632 4.40 38 23 AUGUST 5781 0.86 5 ADAMCLISI 2374 0.00 0 AGIGEA 9073 5.95 54 ALBESTI 3868 1.03 4 ALIMAN 2797 0.72 2 AMZACEA 2908 0.69 2 BANEASA 5728 0.70 4 BARAGANU 2178 0.46 1 CASTELU 5657 1.41 8 CERCHEZU 1419 1.41 2 CHIRNOGENI 3207 2.49 8 CIOBANU 3586 0.28 1 CIOCARLIA 3161 1.90 6 COBADIN 9481 1.16 11 COGEALAC 5579 2.69 15 COMANA 2064 1.45 3 CORBU 6563 4.42 29 COSTINESTI 3472 3.46 12 CRUCEA 3064 0.33 1 CUMPANA 15865 3.91 62 CUZA VODA 4690 0.85 4 DELENI 2425 0.41 1 DOBROMIR 3725 0.00 0 DUMBRAVENI 569 3.51 2 FANTANELE 1664 1.20 2 GARLICIU 1660 0.00 0 GHINDARESTI 2700 0.74 2 GRADINA 1077 1.86 2 HORIA 1143 0.00 0 INDEPENDENTA 2938 1.02 3 ION CORVIN 2023 0.99 2 ISTRIA 2541 1.18 3 LIMANU 6925 0.43 3 LIPNITA 3016 0.00 0 LUMINA 11802 5.17 61 MERENI 2399 2.50 6 MIHAI VITEAZU 3764 1.59 6 MIHAIL KOGALNICEANU 10202 4.90 50 MIRCEA VODA 5435 4.05 22 NICOLAE BALCESCU 5646 1.59 9 OLTINA 2520 0.00 0 OSTROV 4795 1.46 7 PANTELIMON 1930 0.52 1 PECINEAGA 3487 0.86 3 PESTERA 3595 0.83 3 POARTA ALBA 5982 1.84 11 RASOVA 3751 1.33 5 SACELE 2532 1.18 3 SALIGNY 2330 0.43 1 SARAIU 1307 0.00 0 SEIMENI 2199 3.18 7 SILISTEA 1529 0.00 0 TARGUSOR 1606 0.00 0 TOPALU 1709 0.00 0 TORTOMAN 1903 1.05 2 TOPRAISAR 6433 1.87 12 TUZLA 7323 2.46 18 VALU LUI TRAIAN 17166 4.37 75 VULTURU 714 0.00 0 TOTAL 771841 4.76 3676

Pentru localitatile: Mihai Viteazu, Nicolae Balcescu , Poarta Alba, Gradina, Topraisar, Ciocarlia, Murfatlar, Tuzla, Chirnogeni, Mereni, Cogealac, Harsova, Mangalia, Cernavoda, propunem in conformitate cu Hotararea CNSU nr. 49/2020 art. 37 – activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor sa se desfasoare fara a depasii 30 % din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 06 00 - 23 00 . art 38 – activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, sa se desfasoare fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 06 00 - 23 00 .

propunem in conformitate cu Hotararea CNSU nr. 49/2020

/ UAT Nicolae Balcescu - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 1.59 0 / 00

/ UAT Poarta Alba - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 1.84 0 / 00

/ UAT Gradina- incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 1.86 0 / 00

/ UAT Topraisar - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 1.87 0 / 00

/ UAT Ciocarlia - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 1.90 0 / 00

/ UAT Murfatlar - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.14 0 / 00

/ UAT Tuzla - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.46 0 / 00 UAT Chirnogeni - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.49 0 / 00 UAT Mereni - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.5 0 / 00 UAT Cogealac - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.69 0 / 00

/ UAT Harsova - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.7 0 / 00

/ UAT Mangalia - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.74 0 / 00

/ UAT Cernavoda - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 2.76 0/ 00

UAT Seimeni - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 3.18 0 / 00 UAT Eforie - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 3.24 0 / 00 UAT Costinesti - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 3.46 0 / 00

UAT Dumbraveni – incidenta cumulata in ultimele 14 zile este de 3.51 0 / 00 calculata cu 2 cazuri in imbolnavire la o populatie de 572 de persoane. Nu consideram necesar a se institui alte masuri restrictive in afara celor prezentate mai sus.

/ calculata cu 2 cazuri in imbolnavire la o populatie de 572 de persoane. Nu consideram necesar a se institui alte masuri restrictive in afara celor prezentate mai sus. UAT Cumpana - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 3.91 0 / 00

/ UAT Mircea Voda - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.05 0 / 00

/ UAT Valu lui Traian - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.37 0 / 00 ,

/ , UAT Techirghiol - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.40/ 00

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica CORP B 3 = 5 persoane

Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Aristotel = 11 persoane

UAT Corbu - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.42 0 / 00

/ UAT Navodari - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.52 0/ 00

Camin de Batrani Azur – Mamaia Sat = 20

UAT Medgidia - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.57 0 / 00

calculata fara 2 persoane din Caminul de Batrani „Sf. Andrei"

UAT Mihail Kogalniceanu - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 4.90 0/ 00 calculata fara 65 de persoane de la Camin de batrani Rezidenta Speranta .

UAT Agigea - incidenta cumulata in ultimele 14 zile este de 5.95 0 / 00 ,

UAT Constanta - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 7.25 0 / 00 Mentionam faptul ca incidenta cazurilor este calculata fara 37 de persoane dupa cum urmeaza : Academia Hagi = 37

Educarea calatorilor in vederea utilizarii manusilor de unica folosinta pe parcursul deplasarii cu mijloacele de transport in comun, evitarea utilizarii telefonului mobil in timpul calatoriei si indepartarea manusilor dupa coborarea din mijlocul de transport, urmata de dezinfectarea mainilor. Afisarea, in statii, a materialelor informative cu privire la utilizarea mastii si manusilor de unica folosinta la urcarea in mijloacelor de transport. Analizarea posibilitatii de infiintare a statiilor de urcare in mijloacele de transport in comun separat de statiile de coborare, ca modalitate de evitare a aglomeratiei. Adoptarea de masuri organizatorice la nivelul institutiilor publice si a operatorilor economici privind pauza de masa astfel incat angajatii sa ia masa cu evitarea aglomerarii persoanelor in acelasi spatiu. La locurile amenajate pentru fumat din exteriorul cladirilor vor fi prezente maxim 2 persoane in acelasi timp, cu pastrarea distantei de 2m intre acestia. Intensificarea controalelor cu aplicarea masurilor contraventionale celor ce nu respecta masurile de preventie. Organizarea activitatii in sistem de telemunca, acolo unde este posibil.

În localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este peste 3propunem respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 856/14.10.2020:Mentionam faptul ca incidenta cazurilor este calculata fara 16 persoane:aceasta fiind calculata fara 58 persoane dupa cum urmeaza:UAT Lumina - incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de 5,17Vor fi respectate Hotararile CJSU Constanta nr. 61/02.11.2020 si 62/02.11.2020.Pentru localitatile Constanta si Agigea se urmareste evolutia zilnica a incidentei cumulate.Suplimentar propunem urmatoarele masuri: