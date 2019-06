Constanta : Romania lupta pentru calificarea la Europenele de baschet 3x3

Pentru al doilea an consecutiv, Constanța va găzdui unul dintre cele trei turnee de calificare pentru FIBA 3x3 Europe Cup, Campionatele Europene de baschet 3x3, eveniment la care vor lua parte ambele naționale ale României. Turneul are loc pe 29 și 30 iunie în Piațeta Perla din Mamaia iar accesul publicului este gratuit.În anul în care se decid o parte dintre echipele calificate la Jocurile Olimpice, miza pentru fiecare competiție majoră din calendarul FIBA este una foarte mare, iar evenimentul finanțat de Primăria Municipiului Constanța oferă șansa echipelor românești să evolueze în fața propriilor suporteri.Unsprezece echipe naționale la masculin și nouă echipe naționale la feminin vor căuta să obțină biletele care duc la FIBA 3x3 Europe Cup ce va avea loc în Debrecen, Ungaria, 30 August - 1 Septembrie, iar dintre ele doar două echipe masculine și două feminine vor merge mai departe.Trupa de slam-dunk acrobatic Dunking Devils din Slovenia va fi prezentă în premieră la Constanța și este pregătită să electrizeze publicul cu reușitele lor aflate la limita dintre posibil și imposibil. Dunking Devils au o experiență de peste 1800 de spectacole în 47 de țări, pe cinci continente. Acrobații sloveni au animat pauzele dintre meciuri în cele mai tari competiții de baschet din lume –NBA, Euroligă sau Campionate Europene.Trupa de majorete Dracula’s Girls va fi prezentă la Mamaia pentru momente de dans incendiare în pauzele dintre meciuri. Fetele din Târgoviște au în palmares mai multe medalii la concursurile internaționale de majorete și au participat de asemenea la finala circuitului mondial de baschet 3x3, la Abu Dhabi în 2016.Spectatorii sunt așteptați să susțină naționalele de baschet 3x3 ale României și vor avea parte la rândul lor de acțiune pe terenul de joc în cadrul concursurilor susținute de către partenerii competiției. Superbet pune la bătaie un premiu în bani de 250 de lei în fiecare zi a competiției la concursul Lucky Shot pentru fanii cu cea mai mare precizie la aruncări.Cele 12 delegații ale țărilor participante vor fi de asemenea implicate în activități de CSR de-a lungul prezenței lor la Constanța, urmând să fie organizate vizite la centre de plasament unde vor avea loc scurte demonstrații de baschet dedicate copiilor.FIBA 3x3 Europe Cup Qualifier este un eveniment organizat de către Asociația Județeană de Baschet Constanța cu finanțarea Primăriei Municipiului Constanța.Competiția este susținută de Peak – apparel partner, Tissot – official timekeeper, Wilson – global sponsor, Superbet – elite partner, UPC – connectivity partner, City Park Mall, Red Bull, sport-loft.com, Zizin, Doritos, Iridex Group, Stirom, Federația Română de Baschet, Direcția Județeană de Sport Constanța și Sport Arena Streetball – event partners. Powered byKiss FM.