Constanta: Samanta de gazon adusa din Franta pentru reamenajarea terenului de antrenament al Complexului Sportiv Gheorghe Hagi“ (galerie foto)

Stadionul era părăsit, iată că am reușit cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța să reamenajăm acest loc. În toamna anului 2019 am adus sămânța din Franța. Am căutat o sămânță de gazon care să fie rezistent la condițiile aride din acest areal geografic. Am riscat și am plantat în luna noiembrie și am avut mare noroc că nu am avut iarnă. Gazonul a răsărit, l-am irigat și iată că acum, la 9 iulie 2020, oamenii se antrenează. Vin săptămânal aici să verific starea gazonului și cred ca e singurul teren de joc din România care arată atât de bine. Gazonul este tuns de două ori pe săptămână, irigat cu echipamente speciale și fertilizat permanent cu substanțe chimice care să îl ajute să se mențină în stare excelentă, a declarat Dumitru Manole .