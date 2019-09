Constanta: Sanctiuni pentru comertul ilicit desfasurat pe litoral

În perioada 02.09.2019 – 08.09.2019, lucrătorii Direcției Generale Poliția Locală Constanța din cadrul Primăriei Municipiului Constanța au desfășurat activități de control în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, ocazie cu care au verificat respectarea normelor rutiere, a celor legate de menținerea curățeniei, legalitatatea lucrărilor de construire din domeniul disciplinei în construcții, desfășurarea în condiții legale a activităților comerciale și a serviciilor de piață, respectarea normelor ordine publică, liniște și conviețuire socială.Potrivit reprezentanţilor DGPL Constanţa, în Stațiunea Mamaia și pe sectoarele de plajă aferente au fost întocmite 6 note de constatare persoanelor juridice care își desfasurau activitatea comercială in locații care au fost verificate și din punctul de vedere al respectării prevederilor legale din domeniul disciplinei in construcții.Operatorilor economici le-au fost întocmite 16 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, în valoare de 14.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL nr. 427/2017 privind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață.De asemenea a fost întocmit un proces verbal de constatare și sancționare a contravenției în valoare de 30.000 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G 195/2005 privind protecția mediulului, art.96, alin.2, pct 14 pentru depășirea pragului fonic admis.Polițiștii locali au acționat pe sectoarele de plajă din Stațiunea Mamaia și Plaja Constanța, în vederea combaterii comerțului ilicit, fiind aplicate 38 amenzi contravenționale în valoare de 19.000 lei pentru acte de comerț ambulant/neautorizat, dispunându-se măsuri complementare de confiscare a mărfurilor deținute în scopul vânzării în mod nelegal, în conformitate cu prevederile Legii nr.12/1990 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.Pe raza statiunii Mamaia în zona de promenadă și pe domeniul public al municipiului Constanța au fost aplicate 94 sancțiuni contravenționale în valoare de 37.980 lei, din care 85 amenzi au fost constatate în conformitate cu prevedrile H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța pentru staționarea autoturismelor pe spațiul verde, depozitarea unor obiecte și spălarea auvehiculului pe domeniul public, 7 abateri contravenționale au fost constatate pentru apelare la mila publică și consum de alcool într-un loc interzis, în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice și 2 amenzi contravenționale pentru nesolicitarea eliberării unui nou document identitate, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.Concomitent cu aceste acțiuni de prevenire și combatere a unor fapte de natură antisocială, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au acționat în scopul asigurării și menținerii siguranței traficului rutier în Stațiunea Mamaia, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 110 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 60.898 lei, după cum urmează:- 5 pentru opriri neregulamentare, în conformitate cu prevederile art. 142, lit. a din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.- 13 pentru staționări neregulamentare, în conformitate cu prevederile art. 143, lit. a din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.- 6 pentru ocuparea unui loc de parcare marcat corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.- 84 pentru ocuparea unui loc de parcare in parcările cu plata cu tarif orar fără achitarea tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata, în conformitate cu prevederile H.C.L Nr.235/28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta.- 3 pentru nedeținerea autorizației de folosire a tramei stradale, în conformitate cu prevederile H.C.L Nr.136 /2018 modificata prin H.C.L Nr. 507/2018 privind stabilirea impozitelor locale pentru anul 2019.S-a dispus măsura ridicării a unui număr de 15 autovehicule, în scopul fluidizarii traficului rutier și vizibilitatea acestora în zona trecerilor de pietoni sau a marcajelor rutiere.Același tip de activități specifice s-au derulat săptămâna trecută ( 02.09.2019-08.09.2019) pe sectoarele de plajă din Constanța, Faleza Cazino și zona penisulară, ocazie cu care au fost încheiate 8 de procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, în valoare de 2900 lei, din care 6 abateri au fost constatate pentru aruncarea de diverse ambalaje pe domenniul public și staționarea autovehiculelor pe zone amenajate cu pavele ,în conformitate cu prevederile H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța și 2 amenzi pentru săvârșirea de acte/fapte obscene, în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice.