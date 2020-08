Constanta: Saptamana a cincea BE.SAFE, cu teatru, film si muzica

Stagiunea Estivală BestSummerArtFEst – BE.SAFE – Constanța 2020 cuprinde evenimente culturale diverse, ce se desfășoară în spații adecvate, în aer liber, până la începutul lunii septembrie.

Constănțenii, dar și turiștii sunt invitați la cea de-a cincea săptămână a Stagiunii Estivale BestSummerArtFEst – BE.SAFE – Constanța 2020, organizată de Teatrul de Stat Constanța și Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.● Luni, 17 august, la ora 21, în spațiul de spectacole amenajat în Parcul Arheologic, începem cu o altă proiecție de film selecționat la Transilvania International Film Festival – TIFF 2020, oferită de Centrul Cultural Județean „Theodor T. Burada”.Va fi proiectat filmul islandez „The County” – Ținutul, scris și regizat deGrímur Hákonarson.Inga, o fermieră islandeză care crește vaci de lapte, se revoltă împotriva atotputernicei Cooperative locale. Femeia încearcă să-i convingă și pe alți fermieri să i se alăture în lupta contra corupției din Cooperativă, dar se confruntă cu dependența și loialitatea comunității față de această entitate care domină prin monopol. Inga își pune la bătaie toate resursele ca să scape din ghearele Cooperativei și să-și trăiască viața așa cum vrea.● Marți, 18 august, tot la ora 21, în același spațiu, un alt film selecționat la Transilvania International Film Festival – TIFF, oferit de Centrul Cultural Județean „Theodor T. Burada”:va fi proiectat filmul argentinian „The Heist of the Century” – Jaful secolului, regizat deAriel Winograd.În 2006, o grupare de hoți a realizat ceea ce este considerat a fi unul dintre cele mai faimoase și ingenioase jafuri din istoria Argentinei, la filiala din Acassuso a Băncii Río.● Miercuri, 19 august, de la ora 21,la Teatrul de Vară Soveja, Teatrul Mic din București prezintă „Pensiune completă”de Pierre Chesnot, în regia lui Gelu Colceag.O comedie bulevardieră cu replici spumoase, cu personaje schematice şi hazoase, plină de încurcături.Ce se întâmplă atunci când soţia ştie că, din motive profesionale, soţul merge, de zece ani, într-o anumită localitate, unde se cazează la acelaşi hotel, Hotel Mimoza, când, de fapt, el îşi vizitează amanta, ce locuieşte într-o casă înconjurată de mimoze? Ce face acest soţ când află că soţia, curioasă, vrea să îi facă o surpriză şi să i se alăture în acest hotel mult-lăudat, pentru o scurtă vacanţă? Cum reacţionează amanta când trebuie să ofere pensiune completă nu doar cuplului cu pricina, ci şi altor turişti interesaţi de discreţia oferită de hotel?Tot miercuri, 19 august, de la ora 21,la ruinele din Parcul Arheologic, Asociația Culturală Georgiana Rusu prezintă „Cioburi de poveste în Scythia Minor”de Cristiana Keresztes, în regia lui Iulian Enache.Povestea de dragoste dintre Irina, fata princepsului Tomisului și al Scythiei și gladiatorul Diodoro va aduce în prim plan episoade importante ale istoriei Dobrogei, cum ar fi confruntarea dintre episcopul Bretanion și împăratul Valens, dar și informații prețioase despre preoteasa Aba și Mater Cybele, zeița cetăților, a stâncilor și a fecundității.● Joi, 20august, de la ora 21:00,la Teatrul de Vară Soveja,Teatrul „Nottara” Bucureștiprezintă„Praf de stele”, de Norm Foster, în regia luiLucian Sabados.Un spectacol extrem de amuzant, profund emoționant și tulburător de romantic.Acțiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare oraș. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult umor şi... câteva lacrimi.● Vineri, 21 august, de la ora 20:30, la Teatrul de Vară Soveja,Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”prezintă un spectacol folcloric:„IZVOARE DOBROGENE” ȘI INVITAȚI.Tot vineri, 21 august, de la ora 21:00,în spațiul de joc din Parcul Arheologic,Teatrul de Artă Bucureștiprezintă„Și veni bărbatul la femeie”, de Semion Zlotnikov, în regia luiBogdan Budeș.O comedie cu două personaje despre dorința primordială de a împărți singurătatea la doi. Un Adam și o Eva, la vârsta maturității.Dina și Victor sunt trecuți de patruzeci de ani, divorțați și fiecare are câte un copil dintr-o fostă căsătorie. „Trecuți de patruzeci de ani” nu e o vârstă la care viața ia sfârșit. Așa că doi prieteni comuni încearcă să le vină în ajutor, aranjându-le o întâlnire. Victor se prezintă acasă la Dina, într-o seară ploioasă de sâmbătă. Dar amândoi au de înfruntat temeri, frustrări și dezamăgiri din trecut. Așa că se apropie unul de celălalt cu o stângăcie plină de candoare, care dă naștere unor replici strălucitoare. Burada”. Sponsorii evenimentului sunt: AQUA CARPATICA, DOMENIILE SÂMBUREȘTI, CRAMELE RASOVA, FLORĂRIILE MAGNOLIA.Sănătatea populației rămâne prioritatea numărul unu, așadar toate evenimentele din cadrul stagiunii vor avea loc cu respectarea strictă a tuturor normelor de protecție împotriva contaminării cu Coronavirus.