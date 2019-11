Constanta: Spectacol memorabil la Pavilionul Expozitional - Connecting Opera

Marți, 26 noiembrie 2019, ora 18:30, la Pavilionul Expozițional Constanța are loc un eveniment de excepție - Connecting Opera.Dirijorul Ionuț Pascu propune publicului un spectacol memorabil, conceput ca punte între generații: corul de copii al Operei Naționale București va cânta alături de corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța și de cei șase soliști ai serii: sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici și Aida Pascu, împreună cu tenorii Răzvan Săraru și Doru Iftene.Maeștri de cor: Adrian Stanache și Smaranda Morgovan.Cele 22 de șlagăre internaționale ale programului vor forma un mare imn închinat umanității, vocile de operă și orchestrațiile luxuriante oferind exaltarea și emoțiile benefice necesare sufletelor mereu tinere.Spectacolul va fi prezentat de actorii Steliana Bălăcianu și Mugur Mihăescu.1. Deep Purple - Smoke on the Water2. Queen: We Will Rock You3. L. Bernstein: West Side Story - Somewhere4. The Beatles - Twist and Shout5. Harburg/Arlen: Wizard of Oz - Over the Rainbow6. Queen: We Are the Champions7. A. L. Webber - Phantom of the Opera - Think of me8. Harline/Washington Pinocchio (Disney) - When You Wish Upon a Star9. A. L. Webber: Evita - Don't cry for me Argentina10. E. Morricone: Nella Fantasia11. Queen: Bohemian Rhapsody12. Donna Summers: Hot Stuff13. Alan Menken: Aladdin (Disney) - A Whole New World14. George Gershwin: Porgy and Bess - Summertime15. Queen: Crazy Little Things Called Love16. A. Menken: Beauty and the Beast17. Led Zeppelin: Stairway to Heaven18. Abba: Waterloo19. A. L. Webber - Phantom of the Opera - All I Ask Of You20. Jeanine Tesori: The Girl in 14G21. Romano Mussumara: Luna22. Michael Jackson/Lionel Richie: We Are the WorldEvenimentul este organizat de Baritonul și Dirijorul Ionuț Pascu, în beneficiul fundației Hope and Homes for Children.