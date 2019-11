Constanta: Surprize in weekend, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin

, publicul constănțean are ocazia să se întâlnească cu, veteranul regizor în vârstă de 80 de ani, la proiecția de gală a filmului „Cardinalul” care va putea fi vizionat în sala de cinema a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, începând cuLungmetrajul realizat de AGERFilm, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, prezintă o parte din viața episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, câteva scene de la Marea Unire și pe urmă perioada încercării convertirii forțate în penitenciarul Sighet. O personalitate istorică și religioasă foarte cunoscută a României, Iuliu Hossu a fost beatificat la începutul anului de Papa Francisc, împreună cu alți șase episcopi greco-catolici cu care a trecut pe la Sighet. În distribuție: Cristian Iacob, Maria Ploae, Radu Botar și Bogdan Nechifor.Preț bilet: 16 lei întreg, 4 lei copii/elevi/studenți, 8 lei pensionari.revine în sala de cinema a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” sâmbătă, 30 noiembrie și duminică, 01 decembrie, de la ora 12:00. Producția reia povestea Elsei care pornește într-o călătorie epică alături de cei mai buni prieteni ai săi, cu scopul de a-și salva regatul. Personajele vor fi interpretate de Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff și Josh Gad, alături de Evan Rachel Wood și Sterling K. Brown.Preț bilet: 18 lei întreg, 4,5 lei copii/elevi/studenți, 9 lei pensionari.De la, sunteți invitați la comedia „Se-ncinge treaba!”, în regia lui Andy Fickman. Trei copii năzdrăvani reprezintă cea mai grea misiune pentru o echipă de pompieri de elită. Cu: John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo. Producția va fi reprogramatăPreț bilet: 16 lei întreg, 4 lei copii/elevi/studenți, 8 lei pensionari.Începând cu, regizoarea Elizabeth Banks prezintă o nouă generație de îngeri neînfricați ai lui Charlie. În producția, Kristen Stewart, Naomi Scott şi Ella Balinska sunt cei trei îngeri care lucrează pentru misteriosul Charles Townsend, a cărui agenţie de securitate şi investigaţii s-a extins în toată lumea. Filmul va fi proiectat șiPreț bilet: 16 lei întreg, 4 lei copii/elevi/studenți, 8 lei pensionari., de la ora 15:00, sala de cinema a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” va găzdui proiecția de gală a filmului „Maria, Regina României”, în regia lui Alexis Sweet Cahill. Invitată specială a evenimentului este actrița(Regina Maria).Un film cât o istorie, pelicula redă o poveste bazată pe fapte reale ce are în prim plan figura marcantă a Reginei Maria. Acțiunea filmului are loc în timpul Conferinței de Pace de la Paris, în 1919 și prezintă drumul anevoios, plin de încercări al unei regine care dorește să își împlinească un vis: România Unită.Din distribuţie fac parte actori români, francezi şi englezi: Roxana Lupu (Regina Maria), Daniel Plier (Regele Ferdinand), Anghel Damian (Prinţul Carol al II-lea), Adrian Titieni (Ion I.C. Brătianu), Emil Măndănac (Prinţul Ştirbey), Ronald Chenery (Georges Clemenceau), Philippe Caroit (Contele de Saint-Aulaire), Richard Elfyn (Lloyd George), Patrick Drury (Woodrow Wilson). Muzica pentru această producţie este compusă de Giancarlo Russo şi interpretată de Orchestra Simfonică Naţională Radio din Bulgaria.Preț bilet: 16 lei întreg, 4 lei copii/elevi/studenți, 8 lei pensionari.