Constanta: Tata, cautat de politisti dupa ce a plecat cu copilul desi avea emis pe numele sau un ordin de protectie

Joi, la sediul Secției 1 Poliție s-a prezentat o femeie, în vârstă de 35 de ani, alături de un minor, în vârstă de 6 ani, despre care s-a stabilit faptul că este cel cautat de polițiști din data de 12 aprilie a.c..Din declarațiile femeii în cauză (concubina barbatului) a reieșit faptul ca minorul s-ar fi aflat pe raza stațiunii Predeal, împreună cu tatăl său.Acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada cat a lipsit.In cauza se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind ordinul de protectie.Bărbatul este cautat in continuare de polițiștii constanteni, în vederea tragerii acestuia la raspundere.Reamintim că, în data de 12 aprilie a.c., polițiștii Secției 1 au fost sesizati de catre o femeie, de 43 de ani, cu privire la faptul că, în data de 11 aprilie a.c., în timp ce se afla cu copilul pe un teren de sport, fostul sau sot ar fi luat copilul, în vârstă de 6 ani, si ar fi plecat cu acesta.Tot cu ocazia audierilor, femeia le-a adus la cunoștință polițiștilor despre faptul că, la data de 9 aprilie a fost emis un ordin de protectie de catre Judecătoria Constanța, pe o perioada de 6 luni, pe numele bărbatului in cauza, constând în interdicția de a se apropia de ea sau de minorii aflați în întreținerea acesteia.