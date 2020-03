Constanta: Un politist de frontiera a sesizat ofiterii DGA dupa ce i s-a oferit mita

În data de 11.03.2020, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au oprit pentru control, pe sensul de intrare în Portul Constanța la poarta de acces nr. 7, un ansamblu rutier condus de un cetățean român, în vârstă de 41 de ani, cu domiciliul pe raza municipiului București.

Un polițist de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța a sesizat ofițerii D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Constanța, cu privire la faptul că un cetățean român a încercat să îi ofere 500 lei, cu titlu de mită, pentru a nu fi întocmit un dosar penal pe numele său.La controlul documentelor, conducătorul auto a prezentat o asigurare RCA, care, în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat că este falsă.În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, iar după ce i-a fost comunicat acest lucru, bărbatul a încercat să-i ofere agentului constatator suma de 500 de lei, cu titlu de mită, pentru a nu lua măsuri legale.Ca urmare a acestui fapt, polițistul de frontieră a sesizat ofițerii DGA – Serviciul Județean Anticorupție Constanța care i-au întocmit persoanei în cauză, lucrare penală sub aspectul săvârsirii infracțiunii de dare de mită.Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar în urma prezentării în fata instanței de judecată, s-a dispus măsura controlului judiciar.„Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”. precizează procurorii DGA.