Constanta, unul dintre primele orase in care se va implementa conceptul “Oras de Bun-Simt Turistic (galerie foto)

Unul dintre primele orașe în care se va implementa conceptul "Oraș de Bun-Simț Turistic" este, alături de Brașov, orașul Constanța!În cadrul festivității de deschidere a Târgului de Turism al României, Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța și Cristiana Predoiu, inițiatorul proiectului, au vorbit despre acțiunile care vor avea loc începând din această primăvară la Constanța, acțiuni menite să readucă în prim-plan Bunul-Simț Turistic, acel bun-simț specific nouă, românilor de pretutindeni."Dincolo de disputele politice, noi am creat prima axă de dezvoltare, Brașov - București - Constanța, sub coordonarea Băncii Mondiale. Ne dorim creșterea calității serviciilor din turism. Cu bun simț putem face multe lucruri frumoase și sunt convins că vom face treabă bună împreună", a declarat Decebal Făgădău.Haideți să arătăm că se poate să fim altfel, să arătăm că ne pasă. Vă invităm pe toți să vă alăturați și să ducem la bun-sfârșit acest proiect. Este nevoie doar de bunăvoință și bun-simț. Atât. Simplu și la îndemâna tuturor.Cristiana Predoiu, inițiator campanie Bun-Simț Turistic:"Avem o țară extraordinar de frumoasă pe care fiecare român trebuie să o cunoască și să o respecte la adevarata ei valoare. Așa cum am spus încă de la începutul acestei campanii, Bun-Simț Turistic se dorește o alianță de bun-simt între societatea civilă, artiști și vedete din România, instituțiile statului și companiile private care, împreună, transmit un mesaj coerent, apel la bun-simț și respect față de natură și obiectivele turistice din România. Împreună schimbăm mentalități și comportamente! Împreună redăm României strălucirea pe care o merită!"Sursa foto: Primăria Municipiului Constanța