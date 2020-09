Constanta: USR PLUS face plangere penala dupa ce candidatul aliantei la Primaria Ovidiu ar fi fost sechestrat in timpul campaniei electorale

Reprezentantii Aliantei USR-PLUS sustin, intr-un comunicat de presa, ca oamenii PNL din teritoriu incearca sa ii intimideze candidatii USR-PLUS, dupa modelul patentat de PSD. "Cel mai recent incident s-a consumat in orasul Ovidiu, judetul Constanta, unde un apropiat al primarului in functie a incercat sa-i sechestreze pe candidatii Aliantei", precizeaza sursa citata. USR-PLUS a depus o plangere penala in acest sens.