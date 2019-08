Constanta. Zeci de sanctiuni aplicate de catre politistii locali

În cursul zilei de marţi, în intervalul orar 14.00-22.00, lucrătorii Direcției Generale Poliția Locală Constanța din cadrul Primăriei Municipiului Constanța au desfășurat o acțiune tematică pe raza de competență a Serviciului Ordine Publică 4.Oamenii legii au verificat respectarea normelor rutiere, a celor legate de menținerea curățeniei pe raza municipiului Constanța, desfășurarea în condiții legale a activităților comerciale și a serviciilor de piață, precum si respectarea normelor de conviețuire socială.Au fost monitorizate și verificate, în scopul asigurării unui climat public civilizat următoarele locatii de interes public: Strada Dezrobirii, Strada Eliberării,Strada Baba Novac, Bulevardul Aurel Vlaicu, Bulevardul I.C Bratianu , Strada Medeea, Strada Palas, Zona Industrială, Casa de Cultura, Cartier Compozitori, Strada Theodor Burada, Strada Interioară, Zona Cap Linie autobuz 51 , Eden, Piata I. L Caragiale, Cartiet Salvare, Cartier Școala Nr. 8, Cartier Inel II.Au fost legitimate 43 de persoane fizice și au fost verificate 6 persoane juridice care își desfășurau activitatea comercială pe sectorul de competență arondat Serviciului Ordine Publică 4.S-au aplicat 39 sancțiuni contravenționale în valoare de 12.685 lei, din care 5 amenzi pentru săvârșirea unor fapte antisociale precum aruncarea unor ambalaje, deșeuri menajere sau diverse obiecte pe domeniul public, depozitarea unor obiecte pe domeniul public sau ocuparea fără drept a unui loc de parcare, în conformitate cu prevederile H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, 8 amenzi pentru încălcarea prevederilor O.U.G nr. 195/2002 (Codul Rutier) privind circulația pe drumurile publice, în special pentru opriri auto efectuate în mod neregulamentar, în zone în care acest lucru este interzis, dar și pentru staționarea auto în zonă interzisă ori pentru trecerea pietonilor prin loc nepermis, 15 amenzi pentru consum de alcool pe domeniul public și tulburarea ordinii și linistii publice, în baza Legii nr.61/1991 pentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și linistii publice și 11 amenzi pentru lipsa titlului de călătorie valabil și obligatoriu in mijlocul de transpor public in comun, in conformitate cu prevederile Legii nr.97/2002 a serviciilor de transport public local."Menționăm faptul că astfel de acțiuni se vor desfășura în mod periodic, în scopul prevenirii și combaterii încălcării normelor legale în vigoare", preccizează Direcţia Generală Poliţia Locală.