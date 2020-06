ConstantaAltfel: Vrem sa credem ca nu am dezamagit pana acum. Ce spune Bogdan Chircorian-presedintele partidului

În urmă cu puțin timp am primit de la Partitul Constanța Altfel următorul Comunicat de prsesă:Partidul Constanța Altfel este o formațiune politică la început de drum. Se regăsește în toate acțiunile civice ale asociației Constanța Altfel cu care o bună parte dintre constănțeni sunt deja familiarizați și se poate spune că este o extensie politică a acesteia.De asemenea, vrem să credem că nu am dezamăgit până acum. Ne-am implicat ori de câte ori am fost solicitați în toate problemele celor care, într-o măsură mai mare sau mai mică au fost nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în orașul nostru sau au fost afectați de unele decizii ale administrației locale. Credem că am făcut tot ce se putea din punct de vedere legal pentru a veni în întâmpinarea acestora.Prin urmare, în urma consultărilor cu PNL, Partidul Constanta Altfel nu avea candidati proprii in alegerile locale si, pentru a îndrepta lucrurile greșite din orașul nostru, va susține necondiționat candidatura domnului Vergil Chițac la Primăria Constanța din partea PNL Constanța. Vom face tot ce putem ca acesta să reușească să întrunească cel mai mare număr de voturi la alegerile locale.De asemenea, vom susține în egală măsură și cu aceeași fermitate candidatura domnului Mihai Lupu la Consiliul Județean Constanța. Vom face toate demersurile în acest sens și vom încerca prin acțiunile noastre să-l conducem spre câștigarea președinției CJC.Ne propunem ca prin acțiunile noastre, să identificăm și să urmăm cele mai bune soluții care să asigure șansele cele mai mari de a câștiga Primăria Constanța si Consiliul Judetean Constanta, pentru și în favoarea cetățenilor.Echipa Constanța Altfel.Totodată facem precizarea că l-am contactat pe Bogdan Chircorian, președintele Partidului Constanta Altfel care ne-a declarat că organizația pe care o conduce este la început de drum dar speră ca pe parcurs să arate constănțenilor că poate face multe lucruri bune.Sursa foto: Partidul Constanta Altfel