ConstantaEsteBine: 42 de ani de la recordul mondial al atletului constantean Ilie Floroiu

Printr-un comunicat de presă remis redacției ZIUA de Constanța, Primăria municipiului Constanța readuce în atenția constănțenilor un moment istoric în atletismul românesc, un record mondial ce aparține unui constănțean.Ilie Floroiu sărbătorește astăzi 42 de ani de la stabilirea recordului național de 5.000 de metri parcurși în 13 minute și 15 secunde. “Recordul nu este al meu, recordul este al României. Recordul României la proba de 5 mii de metri este de 13 minute și 15 secunde, stabilit de Ilie Floroiu”.Chiar și după 42 de ani, niciun alt atlet român nu a reușit să egaleze performanța marelui sportiv care își amintește și astăzi acea zi superbă de duminică, de pe stadionul “Republicii” din București.Ilie Floroiu: “Era o zi splendidă de duminică, 23 iulie 1978. Startul s-a dat la ora 18:00. Eram într-o formă deosebită. Simțeam că pot face recordul. Finalul a fost 13 minute și 15 secunde, la 2 secunde de recordul european. Chiar înainte de finish, îl auzeam pe marele antrenor Nae Mărășescu care spunea, 13:01, 13:02, îmi spunea timpul înainte cu 100 de metri de finish. Eu am realizat că fac recordul național și m-am oprit pe grătar. Acea oprire m-a costat un record european”.Chiar și așa, atletul nostru a stabilit două recorduri naționale la atletism, 5.000 și 10.000 de metri pe care nimeni, până acum, nu a reușit să le doboare.Sorin Bașturea – directorul C.S. Farul Constanța: “Ilie Floroiu este o mândrie pentru noi. Îmi amintesc că în 1976, când am început să practic atletismul, antrenoarea mea, doamna Mihai Maria mi-a spus că pe culoarul unu nu am voie să alerg pentru că este culoarul domnului Floroiu. 3 ani de zile, toți am alergat doar pe culoarul 6, din respect pentru domnul Floroiu, pentru valoarea lui”.Ilie Floroiu se menține și acum într-o formă de invidiat. Face sport în fiecare zi, cu excepția zilei de luni și ține regim alimentar. Își dorește ca echipamentul sportiv pe care l-a purtat de-a lungul carierei, să îl poată expune la un viitor Muzeu al sportului și îi îndeamnă pe toți copiii să facă sport.“Mișcarea este viață și prin sport poți să realizezi orice”, ne-a declarat domnul Ilie Floroiu.Ilie Floroiu și-a început cariera la 15 ani şi a pus suflet în fiecare competiţie. S-a aliniat la start de peste 450 de ori şi nu a abandonat niciodată. A concurat în 30 de ţări de pe 5 continente. A câştigat peste 100 de competiţii şi este mândria noastră, a constănţenilor şi a întregii ţări.