ConstantaEsteBine: Altfel... despre frica

De curând, am înțeles că la oameni sunt trei mari frici.Prima ocupă 98% din spațiu.A doua, ocupă 1.5% din spațiul interior al omuluiiar a treia, foarte subtilă, cu doar 0.5% este descoperită doar după ce sunt depășite primele două.Prima și cea mai importantă / semnificativă frică a oamenilor este ”ce vor spune ceilalți despre mine?”Teama de opinia celorlalți, de reacția celorlalțI (mai ales a celor apropiati sau persoanelor semnificative din viață) ocupă cea mai mare parte din mintea / gândirea persoanei, indiferent de vârstă.”Mă vor crede nebun! Sau bolnav! Sau necorespunzător”Aceste gânduri trec neobosite prin mintile tuturor.Ne este atât de frică de opinia părinților, profesorilor, prietenilor, partenerilor, oamenilor de pe stradă, autorităților etc etc încât învățăm să purtăm măști, să facem compromisuri și să renunțăm la părți din noi înșine, pentru a nu fi criticați, judecați sau excluși.Frica de opinia celorlalți ne convinge să renunțăm la unicitatea noastră, la partea artistică sau sportivă din noi, la orice ne face altfel decât se așteaptă cei din jurul nostru să fim.A doua categorie de frici este legată de ”fricile de supraviețuire” - frica de moarte, de boală, frica pentru siguranța personală, frica să nu fiu părăsit de parteneră / partener, frica de sărăcie, frica de a nu muri de foame etc etcAceastă categorie se depășește ușor în condițiile unei vieți confortabile, de clasă de mijloc.A treia frică, cea mai subtilă, este frica de a trăi, de a fi în viață (frica de presiunea pe care o viața o pune pe corpurile vii).Așa cum ati constatat, cei mai multi dintre noi petrecem timp și energie să contrabalansăm frica nr. 1 - frica de opinia si judecătile celor din jur.Nu ne place să fim criticați. Și putem sa răspundem la judecată diferit, cu replici umoristice, calme și degajate. Sau putem să o facem agresiv și punitiv.Noi alegem ce tip de reacție ni se potrivește mai bine.Observați-vă cu atenție dialogul mental.Frica de părerea celorlalți, care știm că există, cu ce se hrănește, la fiecare dintre voi?Ca să putem depăși fricile și să ne întărim rinichii / suprarenalele, avem nevoie să depășim fricile.Să o facem împreună, înțelegând pas cu pas drumul spre auto-împuternicire. Vă iubesc!