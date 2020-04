ConstantaEsteBine: Animale si oameni - relationari emotionale descrise de dr. Sorina Soescu

În cea mai recentă postare a Zyannei Orinda de pe pagina sa de Facebook (dr. Sorina Soescu) se întrezărește revolta intelectualului păcălit.„În fiecare zi petrecută în tăcere și liniște mă reconectez la părți profunde din mine. Și apoi le observ și la cei din jur.Oamenii aparțin mamiferelor, alături de zeci de alte specii ce populează planetă. Mamiferele au un atașament emoțional special față de puii lor, de aceea le și oferă nutriție în prima parte a vieții chiar din corpul lor.Toate mamiferele dăruiesc și primesc afecțiune corporală directă. Au nevoie de contact cu mama, când sunt pui și au nevoie de contact cu alți adulți, când cresc.Apropierea emoțională este mai importantă pentru mamifere chiar decât hrană sau reproducerea. Și am constatat cât de ușor au putut fi oamenii convinși să renunțe la acest aspect vital pentru emoționalul uman, în schimbul televizorului și mâncării.Din întreagă lume animală, oamenii au reușit să domesticească doar circa 20 de specii, pe care le-au păcălit să renunțe la apropierea emoțională de pui și la instinctele lor naturale de reproducere, în schimbul hranei și adăpostului.Celelalte mii de specii de animale și păsări nu au putut fi convinse de negocierea (foarte înșelătoare) cu oamenii.Se pare că însăși specia umană poate fi păcălită ușor să renunțe la apropierea emoțională de familie și prieteni și să se refugieze în cutiile special destinate pentru prizonierat (ce seamănă uimitor de mult cu ceea ce oferim animalelor pe care le cultivăm pe post de hrană).Când stai în liniște, poți să contempli detașat imensa piesă de teatru pe care o pun în scenă autoritățile lumii. Cu sirene și costume, cu proclamări și măști. Este interesant să vezi cum poți să-i păcălești pe toți oamenii, tot timpul.Partea animalică din noi are nevoie de siguranță, de hrănire și mai ales, de mângâiere. Sentimentul unic că există cineva căruia «îi pasă» de tine aparține mamiferelor - nu doar ființei umane.Și nu televizorului îi pasă. Nici măcar celor cu anunțurile.Și nici cerului sau pământului.Le pasă celor apropiați, celor cu care am cultivat relații cu sens. Relații cu inima.Pe voi, cei care țineți aproape, și cărora știu că le pasă.Vă iubesc!”.Sursa foto: Facebook Zyanna Orinda