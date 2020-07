ConstantaEsteBine: Cand deschizi ochii

Versiunea ”oficială” a științei, a religiei, a politicii, a viețîi de familie și a tuturor feluri de posibile drumuri pentru ființa umană este considerată ”corectă” și ”normală”.Dacă ai curajul să explorezi dincolo de versiunea oficială, descoperi o vastitate de posibilități.Dar ești mereu descurajat să ieși în afară ”normalului” de cei apropiați ție.David Icke în cartea să ”....Și adevărul vă va ellibera” spune că fiecare dintre noi suntem și o oaie în turmă, și un câine de pază al turmei, în același timp.De mici suntem manipulați să ne supunem ”normalului” și voinței majoritățîi. Și în același timp suntem încurajați să îi păzim pe cei din jur care îndrăznesc să iasă din ”normalul” oficial încurajat.Am realizată că am acceptat să fiu ”câine de pază al turmei” când am permis gândurilor de judecată, comparație și competiție să fie ”normalul” gândirii mele. Cum vedeam sau întâlneam pe cineva ”altfel”, automat îi ofeream un gând de judecată, sau cuvinte de evaluare și sfaturi nesolicitate.Doar ”eu știu mai bine” - era cântecul bine repetat al ”câinelui de pază” ce devenisem.Alte cântece de manipulare ale ”câinelui de pază” sunt:”Ți-am spus eu!” și ”Niciodată n-o să....” și ”Totdeauna o să...”Am auzit doi copii pe stradă : ”Niciodată nu mă mai joc cu ține”.Am realizat că manipularea gen ”câine de pază” a prins deja, prin folosirea cuvintelor de ”osândire” gen ”niciodată„ sau ”totdeauna”.Automatismele vorbirii noastre reflectă automatismele manipulării la care am fost supuși și la care participăm zilnic, inconștient. Prin vorbe, prin gânduri, prin judecăți, prin acțiuni și prin decizii.Dar mai ales prin ENERGIA VIBRAȚIONALĂ pe care o oferim în jur.Astăzi i-am dat liber ”câinelui de pază” ce am fost o viață.Și am decis să-i dau liber și ”oii”.Oaia și câinele care sunt de o viață s-au decis să-și ia vacanță.Acum negociez cu Sufletul Infinit care sunt, conectat cu totul și toți, una cu fiecare dintre voi și fiecare făptură din lume, să se exprime în locul rămas vacant.Când deschizi ochii, tot ce rămâne din Joc este Sufletul Infinit.Care se mai numește și Iubire,Vă iubesc!Sursa text si foto: Facebook Zyanna Orinda