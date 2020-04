ConstantaEsteBine: Catalin Filisan, decanul Baroului Constanta - Perioada de urgenta se va sfarsi, cel mai probabil, in luna mai. Vor urma vremuri mai bune“

Cotidianul ZIUA de Constanța susține comunitatea și vine în sprijinul cetățenilor pentru o informare corectă și amplă asupra efectelor pandemiei noului coronavirus SARS-Cov-2. La nivel național, au fost impuse măsuri și au fost înainte recomandări societăților și populației pentru a preveni răspândirea virusului. Astfel, dorim să venim cu informații pozitive în rândul comunității locale prin difuzarea de materiale informative cu privire la măsurile luate de societăți și instituții constănțene sau care își desfășoară activitatea pe raza județului Constanța pentru a ține angajații și pe rudele acestora în siguranță. O comunitate unită, o societate bazată pe siguranță, încredere și comuniune înseamnă o comunitate sănătoasă. Este o perioadă în care măsurile luate la timp au ca scop stingerea problemelor de mâine. Donațiile, oamenii care se implică activ în rândul comunității formează un întreg, iar orice susținere a unei mici comunități face parte dintr-un mecanism de reîntregire și restartare a vieții de zi cu zi.Starea de urgență prin care trece România pe fondul epidemiei de Coronavirus a afectat, fără îndoială, și activitatea instanțelor de judecată. Cu toate acestea, avocații Baroului Constanța sunt în continuare „la datorie“, apărând interesele clienților lor. Avocatul, decanul Baroului Constanța, și preşedintele „Constanţa Restart“, ne-a relatat pe scurt despre modalitatea în care Baroul Constanța gestionează situațiile ivite pe fondul crizei actuale, inclusiv relația avocaților cu clienții lor. Mai mult, avocatul Cătălin Filișan ne-a vorbit și despre ceea îi motivează pe avocați să învingă teama zi de zi și să fie prezenți în instanță, în contextul actual.Profesia de avocat are un profund caracter social. Suntem conectați la toate problemele societății și avem, potrivit Legii si Statutului profesiei, obligația de a apăra drepturile fundamentale ale clienților noștri. Prin DecretulPreședintelui privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României s-a dispus suspendarea proceselor civile si penale, cu anumite excepții (cauzele cu persoane arestate, cu alte măsuri preventivesau cauze urgente in materie civilă). Ca efect al acestui Decret, majoritatea cauzelor penale si civile au fost suspendate de drept, urmând ca in termen de 10 zile după ce va înceta starea de urgenta, sa fie repuse pe rol si sa fie stabilite noi termene de judecată cu citarea părților. Cel mai probabil, va urma o perioadă foarte aglomerată, cu atât mai mult cu cât, anterior acestei stări de urgență, procesele au suferit mai multe amânări datorită protestelor colegilor magistrați.Spre deosebire de alte profesii, prin OUG nr.29/2020, s-a prevăzut obligativitatea continuării exercitării profesiei de avocat, sub sancțiunea excluderii din profesie. S-a avut în vedere, necesitatea asigurării apărării în cauzele urgente, care nu se pot desfășura în lipsa apărătorului (cele cu persoane private de libertate ori în care au fost dispuse alte măsuri preventive).Este concretizarea dispozițiilor din Legea nr.51/1995 care prevăd ca „avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției”.Baroul Constanța și-a continuat activitatea fără întrerupere, atât în ceea ce privește problemele de ordin administrativ în interiorul profesiei, cât și în ceea ce privește Serviciul de Asistență Judiciară (SAJ).Avocații Baroului Constanța au fost prezenți și au asigurat apărarea, în cauzele urgente, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată.Cu toate acestea, toți avocații se confruntă cu o reducere substanțială a activității, ce are drept consecință diminuarea veniturilor, având în vedere că exercităm o profesie liberală și că nu suntem salariați. Este o problemă ce frământă profesia, fiind deja făcute numeroase demersuri atât la nivelul UNBR cât si a Baroului Constanța pentru a diminua impactul negativ al acestei crize.Chiar și în aceste condiții, avocații s-au implicat atât la nivel personal cât și prin intermediul Baroului și au fost făcute mai multe sponsorizări și donații în bani și materiale de protecție unităților medicale și personalului din spitalele din Constanța.Trebuie să ne adaptăm acestei perioade și să fim alături de clienții noștri. Deja sunt foarte multe probleme și situații litigioase (cu precădere în materie civilă, comercială, a dreptului muncii) pentru soluționarea cărora justițiabilii au nevoie de consultanță juridică din partea unui avocat. Întâlnirile de la birou s-au „mutat” în spațiul virtual, astfel încât activitatea de consultanță se desfășoară prin intermediul aplicațiilor care permit efectuarea de video-conferințe ori direct pe telefon.Atenție, însă, în ceea ce privește alegerea persoanei care acordă consultanță juridică „on-line”. Asistăm la un fenomen periculos, deoarece sunt persoane care profită de imposibilitatea justițiabililor de a se deplasa la biroul unui avocat si postează reclame înșelătoare pe internet privind acordarea de consultanță. Unele dintre aceste site-uri poartă nume de domeniu de natură să inducă în eroare deoarece folosesc termeni precum „juridic”, „legal”, „drept” uneori chiar „avocat”. Prin lege, activitatea de consultanță juridică este atribuită exclusiv avocaților, fiind sancționată ca și infracțiune exercitarea fără drept a profesiei de avocat. De aceea, sfătuiesc ca persoanele interesate în obținerea unei consultații juridice, să verifice, în prealabil, pe site-uldacă persoana respectivă are calitatea de avocat, să îi solicite legitimația de avocat și documente justificative privind plata onorariului (factura emisă de forma de organizare prevăzută de lege – cabinet de avocat, societate civilă profesionala).În profesia de avocat, prin specificul acesteia, distanțarea socială va greu de realizat pe o perioadă îndelungată, fie că avem în vedere desfășurarea ședințelor de judecată (sălile de judecată fiind, de obicei, foarte aglomerate, neventilate, fără să fie stabilite ore de apelare a cauzelor, în aceeași zi/oră și in aceeași sala de judecata sunt programate multe dosare), fie că avem în vedere activitatea de consultanță desfășurată la birou. De aceea, sper ca măsurile de limitare a deplasărilor pe perioada stării de urgență să producă efecte reale și să asistăm la înfrângerea virusului SARS-CoV-2, astfel încât avocații să poată reveni în sălile de judecată.Perioada de urgență se va sfârși, cel mai probabil, în luna mai și vor urma vremuri mai bune, astfel încât să ne putem exercita normal profesia și să fim alături de oameni, departe de teama de a ne îmbolnăvi.