ConstantaEsteBine: Constanteni in presa franceza – Sireuil: mastile traducatoarei romance sunt un mare succes

Întâmplarea din spatele articolului

„Sireuil: măștile traducătoarei românce sunt un mare succes

Clienți în China și Statele Unite

Sunt rarisime aparițiile în presa străină ale românilor poate nu neapărat de succes, dar care au reușit să se diferențieze de restul stirpei plecate în căutarea unui trai mai decent, fie el și cu muncă mai multă, dar mai bine plătită.Iar despre semeni de-ai noștri, constănțeni, remarcați în presa de peste hotare, cu atât mai puțin ne-a fost dat să aflăm. Sau poate nu ajung în atenția noastră, a constănțenilor, fiind „ascunse”, uneori, și de o modestie tipic românească.Este și cazul(fostă Antonescu), pe care am descoperit-o prin intermediul unui articol apărut în ziarul „Charente Libre”, o constănțeancă ce a plecat în urmă cu 14 ani din orașul natal, imediat după terminarea facultății. Sau a facultăților, mai bine zis, pentru că este licențiată în Geografie și Drept.Căsătorindu-se cu un cetățean englez, în 2006 a părăsit România pentru Anglia, unde a stat opt ani. Apoi soțul a semnat un contract de muncă în Irlanda, unde a mai stat trei ani. „Timp în care am experimentat clima capricioasă, cu umezeală multă și absența soarelui și am plecat în Franța, unde ne-am stabilit în anul 2015”, mărturisea Ana, care între timp a devenit și mama unui băiat, Teo, astăzi în vârstă de 11 ani.De profesie traducător, română-engleză, română-franceză, engleză-franceză, constănțeanca lucrează pentru corporația Facebook și acum locuiește în mica localitate Sireuil, din departamentul Charente, un fermecător și pitoresc cătun situat la circa 400 de km de capitala Franței.Nu este ușor lucru să povestești despre un diagnostic nenorocit care a determinat o pasiune, dar Ana, cu firea ei veselă - moștenită de la mamă,fiind o cunoscută artistă hand-made în orașul Constanța -, a reușit să se întoarcă în timp cu seninătate. „În anul 2018 am fost diagnosticată cu cancer la sân. A fost super-ciudat modul cum am descoperit acest cancer, în condițiile în care totul a plecat de la o tensiune crescută, determinată la un banal control dinaintea unei donări de sânge”.Vă prezentăm în continuare traducerea articolului apărut în ziarul francez și întreaga poveste a apariției măștilor.Ana Wilkes lucrează pentru Facebook și Microsoft la distanță din casa sa din Sireuil. Traducătoarea româncă confecționează în paralel măști care sunt extrem de populare pe Internet.Materialele Anei sunt oglinda personalității sale: vesele și elegante. Rafturile din atelierul său din Sireuil sunt pline de role de materiale colorate cu motive și imprimeuri variate. „Cele cu câini și pisici sunt preferatele mele, au un mare succes”, ne zâmbește Ana, ea însăși proprietara a 5 câini și 9 pisici. Steluțe, flori, motive geometrice sau buline, ea le alege doar pe cele mai vesele. Ea a început să confecționeze măști și bandane din necesitate. În 2018, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, „mergeam tot timpul la Bordeaux pentru chimioterapie și radioterapie. Mi-am pierdut părul și nu reușeam să găsesc bonete și bandane colorate și vesele, așa că m-am apucat să le confecționez eu însămi”.Ea a donat multe dintre articolele confecționate unei asociații de susținere a pacienților care suferă de cancer. „Pacientele care au primit creațiile mele au fost foarte încântate, mi-am zis că și alte persoane ar putea avea nevoie. Scopul este de a face viața un pic mai ușoară și mai veselă când trecem prin momente dificile”. Ana a pus creațiile sale pe Internet (1) și a creat propriul său tipar de măști lavabile, reversibile, în spiritul său. Ca un punct extra, acestea ajung până în partea de sus a nasului, „este foarte practic pentru cei care poartă ochelari”.Începând cu luna decembrie și propagarea virusului Covid-19, cererile au explodat. Ea a vândut peste 2000 de măști la prețul de 10€ sau mai mult. Pe site-ul său web, comentariile și feedbackul sunt toate flatante. De la un mic colț sub scări, ea a trecut la o cameră întreagă pentru a stoca materialele și mașinile de cusut. „i-am pus pe soțul și pe fiul meu la muncă pentru a mă ajuta să țin pasul”. Principalii săi clienți sunt în China și în Statele Unite.Ana Wilkes ne arată o cutie mare cu plicuri pregătite, gata de trimis. În momentele de vârf ale comenzilor, ea ducea în medie 50 de pachete pe zi la oficiul poștal din Sireuil. „Se uitau la mine cu ochi mari” își amintește Ana cu amuzament. „Vânzările îmi permit să am posibilitatea de a face donații, am donat multe oamenilor din sat și școlii locale”.Ana se așează în fața mașinii de cusut de la ora 16 și până la miezul nopții aproape în fiecare zi. De la ora 8 la 16, femeia de 39 de ani îmbracă haina de traducător pentru Microsoft, Facebook, WhatsApp și Instagram. Ea traduce platformele, termenii și condițiile legale și multe altele din engleză în română, limba sa natală. „Pentru Microsoft, sunt multe actualizări de tradus, acest lucru îmi permite să lucrez de acasă”, ne explică titulara unei diplome universitare în drept. Cunoștințele sale în drept îi permit să ajute persoanele „pierdute” în meandrele administrației franceze.Ea a ajuns în Sireuil în 2015, într-o casă tipic din zona Charente, înconjurată de plantații de vie, cu soțul său englez și cu fiul său. „Am locuit în Anglia și apoi în Irlanda. Căutam să ne mutăm într-o țară cu un climat mai cald. Veniserăm în vacanțe în Charente”, ne spune ea într-o franceză impecabilă. Acomodarea a fost puțin mai grea pentru fiul meu care avea atunci 5 ani, el a ajuns în clasa I fără să vorbească franceză deloc și nimeni nu vorbea engleză. În 4 luni de zile a avut un declic și astăzi este complet bilingv”.Înainte de a se îmbolnăvi, Ana Wilkes a predat engleza la școala din sat în mod voluntar și a făcut cursuri particulare pentru copii și adulți. „Ne-am integrat foarte bine aici, avem mulți prieteni”. Fiind hotărâtă să rămână în Charente, ea va putea să depună aplicația pentru cetățenia franceză la sfârșitul acestui an.Etsy: https://www.etsy.com/shop/TheHoneyCow Site web: https://www.thehoneycow.com/ Facebook: https://www.facebook.com/thehoneycowdotcom Instagram: @thehoneycowPersonal blog: https://thesfexperience.wordpress.com/