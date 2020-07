ConstantaEsteBine: Cu ochii deschisi - partea a II-a

Văd din ce în ce mai multe. Mai bine. Mai clar.Văd cum mesajele ”repetitive” vin din toate părțile, pentru menținerea ”variantei oficiale” a lumii.Văd cum sunt învățată să mă simt vinovată. Sau rușinată. Sau înfricoșată.Văd mecanismele ce au acționat în întreagă mea copilărie și viață - și doar ”figurile de autoritate” s-au schimbat. De la mama, a fost doamna profesoară, domnul director sau ”șefu”. Acum este ”mass media” sau ”vocea oficială a Guvernului”.”Autorități” care încearcă să-mi spună mereu ce să fac, cum să mă comport, cum să mă îmbrac, ce masca să-mi pun și cum să-mi cheltui energia, timpul și banii.Cum de au atâta putere? Cum pot să-mi facă asta?Când am fost singură, doar eu cu mine, luni de zile - m-am trezit că ”figura de autoritate” era undeva în mine, în MINTEA mea, care mă învață continuu să mă simt ”vinovată, rușinată sau înfricoșată”.AHA! Mi-am spus - port în mine ceva care rezonează la altceva din afară mea.Am mai auzit astăzi ceva care m-a cutremurat.Oamenii NU POT FI AJUTĂȚI. Nu de cineva / ceva din exteriorul lor. NICIODATĂ oamenii nu pot fi ajutăți din exterior. Pot fi doar SUSȚINUȚI. Pentru că de ajutat - se ajută doar ei singuri.Dacă nu se imputernicesc - NU SE POT AJUTĂ - și orice ajutor primesc - îi nemulțumește, îi slăbește și-i menține și mai tare în starea de neputință.Și azi la un supermarket m-am trezit înconjurată de ”ajutăți-mă și pe mine...și ”Dumnezeu să va ajute”. Pentru că lecția să fie deplină. TEORIE ȘI PRACTICĂ.Dacă nimeni nu poate fi AJUTAT pentru că este ținut în stare de slăbire și DUMNEZEU ne iubește prea mult să ne vrea slăbiți și neputincioși - înseamnă că ”recitarile” noastre cu ”Doamne ajută” sunt doar programări de menținere a stării de slăbiciune interioare?Dacă mesajul este de fapt ”Dumnezeu TE ajută când TU TE AJUȚI” - și cei care îl folosesc MANIPULATOR l-au modificat?Când nu mai sunt oaie și nici câine de pază (al meu sau al altora) - văd manipularea, înțeleg manipularea, NU REACȚIONEZ la manipulare, îmi economisesc energia și nu ofer ATENȚIE = energie celor care cer.Decid să susțîn energetic pe cei care se conectează frumos și demn la fluxul de energie în care mă aflu și eu. ȘTIU că oamenii sunt puternici. Și uneori doar au nevoie de susținere (știu, pentru că m-am aflat de multe ori în situația asta).Și mai știu că ajutorul dat celor care l-au cerut a fost mereu însoțit de probleme și rezultate proaste pentru ambele părți (și pentru mine, și pentru ceilalți). ÎN FIECARE SITUAȚIE.Mult timp nu am înțeles ”dilema”.Și astăzi, am trăit-o.Am fost AJUTATĂ toată viață să mă simt vinovată (dacă nu ajut), rușinată (dacă ajut prea puțîn) și înfricoșată (dacă nu fac ce mi se spune). Și manipulatorii mi-au arătat clar butoanele.Și azi am ales să nu mai ajut pe nimeni. În schimb, SĂ MĂ AJUT singură să NU mă mai simt vinovată (indiferent ce pot sau nu să fac) să NU mă mai simt rușinată (că-mi iese sau nu ceva) și SĂ NU mai fiu înfricoșată (indiferent de situația exterioară).Și ajutându-mă pe mine, să-i susțîn. pe toți cei care doresc să facă același exercițiu - ”ieșirea din manipulare”.Mă văd mai bine și pot să-i văd mai bine și pe ceilalți.Și continui să va iubesc. Pentru că mă iubesc. Și pentru că nu pot fi altfel. Decât IUBIRE. Chiar și pentru manipulatori. Dacă nu ar fi în mine, ar dispare și cei din afară mea.Nu mai lupt nici cu mine, nici cu alții. Nu mai ignor. Observ. Învăț. Și mențin tăcerea interioară și centrajul.Va iubesc.Sursa text si foto: Facebook Zyanna Orinda