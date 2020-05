ConstantaEsteBine: Dependenta de cuvinte

Cuvintele sunt SIMBOLURI asupra cărora cădem cu toți de acord.Un cuvânt are un sens ”pozitiv” pentru că toți suntem de acord asupra acestui sens. Sau unul foarte negativ și agresiv, tocmai pentru că toți îl acceptăm.Limbajul este O NEGOCIERE RECIPROC acceptată de noi toți. Dacă unul dintre noi NU ACCEPTĂ necogierea, comunicarea prin cuvinte se întrerupe.Multă lume ia limbajul vorbit ”de la sine înțeles”. Dar nu este niciodată așa.Am priceput acest lucru în călătoriile prin lume, în special în țările asiatice, în care îmi plăcea să mă plimb prin piețele de legume și fructe. Și auzeam discuțiile oamenilor de acolo că pe un joc de sunete și expresii faciale. După ce am studiat pentru a înțelege limba thailandeză, am început să decodez cuvintele și am auzit și sensul. Plăcerea plimbării prin piețe nu a mai fost la fel. Pentru că înțelegeam când oamenii vorbeau despre noi și ce spuneau și reacționam emoțional.Decodarea este procesul prin care noi reacționăm sau nu emoțional.Oricine poate să-mi spună orice. Important este cum DECODEZ eu mesajul și cum reacționez interior (emoțional) la acest mesaj.Dacă sunt dependentă de cuvinte și de sensul lor propriu, suferința poate fi reacția naturală la multe provocări.Dar dacă pot privi ÎN SPATELE cuvintelor și să mă conectez cu energia din care vin aceste cuvinte, atunci îmi pot calibra reacția emoțională diferit.Detașarea interioară vine când se slăbește dependența de cuvinte.Acestea pot fi purtate oricum doresc cei care le poartă.Dar nu mai au putere ”de lege” asupra reacțiilor mele emoționale.Pentru că ALEG să le decodez diferit.Învățăm să devenim adulți. Nu mai suntem copii obedienți.Și descoperim instrumentele care ne fac zilnic rău.Pornind de la cele mai puțîn evidente.Va invit astăzi, de câte ori puteți, să faceți perioade de TĂCERE - să ÎNCHIDEȚI GURĂ - exact când simțiți nevoia să spuneți mai multe (și mai ”tăioase”). Să observați ce se întâmplă când refuzați să mai participați la menținerea războiului verbal în lume.TĂCERE și contemplare.Și zâmbetul pe buze.Ce glumă este totul!Vă iubesc!