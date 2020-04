ConstantaEsteBine: Despre beneficiul izolarii, cu dr. Sorina Soescu

Rândurile de mai jos aparțin unei postări din „Vinerea mare” (astfel intitulată de Zyanna Orinda ), dr.împărtășind gândurile sale prin intermediul Facebook (sau al platformei www.centrulnatura.ro). Îmbrăcate în cuvinte înțelept meșteșugite, frazele devin postulate.„Azi am contemplat o idee legată de plăcere și iubire.Și de modul în care părinții își manipulează copiii cu privire la lucrurile care «fac plăcere» și iubirea oferită.Când părinții doresc să-i facă pe copii să se comporte așa cum aceștia nu vor, cel mai adesea folosesc șantajul emoțional «dacă mă iubeșți... mănânci tot din farfurie» (ce contează că te doare burtă), sau mergi la școală / scrii teme (ce contează că nu vrei), sau stai cu bunica sau cu bonă (ce contează că nu-ți place persoană?) și așa mai departe.Copiii primesc mesajul «dacă iubești, faci lucruri care nu-ți fac plăcere și suferi - este NORMAL când iubeșți să suferi».Și «dacă faci ceva ce-ți face plăcere, înseamnă că nu iubeșți» - adică dacă te joci pe computer, mănânci dulciuri, îți explorezi corpul și alte lucruri despre care părinții spun «nu este voie, nu faci asta dacă mai iubeșți».Mesajele primite de copil sunt foarte amestecate și confuze.Plăcerea înseamnă lipsa iubirii.Suferință înseamnă iubire.Dacă aleg plăcerea, nu mai aleg iubirea.Ciudat, dar așa pare să se întâmple de multe ori.Mă uităm la situația în care suntem acum. Din iubire pentru ceilalți oameni, alegem să stăm într-o situație ce nu ne face plăcere sau bine.Și acceptăm să fim tratați de autorități că niște infractori, în mod continuu. Să fim întrebați la fiecare pas unde mergem și ce avem de gând să facem. Și să fim amendați doar pentru că am ieșit pe stradă.Interesant cum se folosesc dresaje deja existente în interiorul nostru (pentru că toți am fost copii care am ales suferință pentru iubirea de mama / tată) pentru a ne determina să facem ceea ce doresc autoritățile să facem.Contemplăm ceea ce simt că este.Asta este beneficiul izolării. Ai timp să gândești și să contempli, să analizezi și să vezi mai bine ceea ce este.Mulțumesc că îmi permiteți să împărtășesc ce observ și simt.Vă iubesc”.Sursa foto: Facebook Zyanna Orinda