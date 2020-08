ConstantaEsteBine: Donatii pentru Spitalul Judetean Constanta, in lupta pentru salvarea micutilor pacienti

La Constanta au mers sapte injectomate, esentiale pentru administrarea tratamentului intravenos micutilor pacienti.

Filiala Salvati Copiii Constanta, cu sprijinul EDP Renewables, a alocat fonduri de 12.000 de Euro pentru dotarea de urgenta a Sectiei de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia si sectiilor ATI si Pediatrie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sfantul Apostol Andrei" Constanta. Astfel, in lupta pentru viata copiilor din Slobozia nascuti prematur sau cu probleme de sanatate, medicii au primit acum un videolaringoscop portabil, iar la Constanta au mers sapte injectomate, esentiale pentru administrarea tratamentului intravenos micutilor pacienti.„Nu exista nedreptate mai mare decat discriminarea inca de la venirea pe lume.Un prematur cu greutate mica sau cu o patologie grava nu poate supravietui decat daca medicii au la dispozitie aparatura medicala de ultima generatie, iar in multe maternitati din tara, realitatea este cu totul alta si ea inseamna vieti pierdute. Salvati Copiii accelereaza programul de dotare a maternitatilor si duce aparatura medicala vitala acolo unde medicii au nevoie, pentru a-i putea salva pe micutii luptatori”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Potrivit datelor provizorii INS pentru anul 2019, cele mai mari rate ale mortalitatii infantile (la mia de copii nascuti vii) s-au inregistrat in judetele:* Tulcea - 15.6‰* Mehedinti – 11.7‰* Constanta – 9.5‰* Vrancea – 9.3‰* Mures – 9‰In noua ani de campanie impotriva mortalitatii infantile, Salvati Copiii a dotat 96 de maternitati, in 41 de judete ale tarii, cu 630 de echipamente medicale, pentru salvarea a 72.000 de prematuri.