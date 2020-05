ConstantaEsteBine: Energia feminina a Pamantului

Planetă pe care ne aflăm, minunată noastră casă, are o energetică predominant feminină. Este că o mamă grijulie pentru TOȚI copiii săi, nu doar pentru oameni (care sunt doar niște adolescenți zgomotoși, nesuferiți și uneori agresivi cu ceilalți copii).Dar nu asta fac adolescenții?Își expun la maxim IMPORTANTĂ DE SINE?Pentru că atunci când CERȘEȘTI de la ceilalți atenție, apreciere, validare și feed-back (cum am făcut? este bine? este rău?) este semn clar al confuziei tip adolescentă.O perioada atât de normală, de naturală și de puțîn înțeleasă.Este mai greu când întreagă omenire se află în adolescență și comportamentul la nivel global este zgomotos, agresiv, intruziv și dictatorial.Nu-i așa că tot ce se întâmplă în lume seama identic cu modul în care fiul sau fiica voastră adolescență de 14-21 ani se comportă de multe ori cu voi, părinții?Adolescenții își antrenează ”importantă de sine” cu părintii și cei apropiați. Câteodată au destul aplomb să o facă și cu necunoscuți, dar aici este mai periculos și lunecos. Și de multe ori preferă să fie diferiți în social, decât sunt acasă.Ce este IMPORTANTĂ DE SINE?Orgoliu, ego-ul sau ”nevoia de a avea dreptate” și ”nevoia de control” a tot și toate.”Eu le știu pe toate” - chiar dacă, în fapt, nu știu mare lucru.Importantă de sine ne împinge să facem afirmații pe care le-am auzit de la alții, în loc să avem propriile experiențe și doar din acestea să împărtășim. Considerăm că suntem ”mai interesanți” și ”mai atractivi” pentru alții dacă ”cităm” din autorități.Importantă de sine este personajul principal din sisteme - uitați-va la autorități (la polițiști, armata - ce postura corporală adopta - cât ”spațiu” ocupă - cum stau cu mâinile, picioarele și CE SPUNE această postura corporală) - uitați-va la finanțiști - la funcționarii din birouri - la juriști - la economiști și medici. Uitați-va la limbajul corporal.Transmite IUBIRE ȘI APROPIERE - sau impune DISTANȚă, control și dispreț / răceală?Mama pământ, Planetă noastră minunată, este plină de arbori înfloriți, de flori multicolore care ne îmbată de parfum. Și ne CHEAMĂ să o explorăm - să ne scufundăm în energia să primitoare, daruitoare și mai ales, iubitoare.SIMȚIȚI chemarea?Puteți percepe DIFERENȚA între energia tip structurare (masculină) a autorităților? și cea feminină a planetei Pământ?(nu are nicio legătură cu femeile și bărbații - este vorba doar despre descrierea unui pattern / tipar energetic).Energetică tip masculin - este structurată, procedurală, restrictivă, ”în colțuri”. Timpul circulă „ÎN COLȚURI” pentru această energie. Ne încolțește (înțelegeți de ce nu ne plac colțurile meselor? Și le preferăm pe cele rotunde?)Energetică tip feminin este unduioasa, suavă, blanda, învăluitoare și circulă în curbe și liniii ondulate. Precum cursurile de apă.Mama Pământ este imaginea CLARĂ a energiei tip Feminin din jurul nostru - vedeți vreun unghi perfect drept în natură?Energia Pământului ne cheamă. Ne invită să fim alături de ea, în orice fel putem fiecare dintre noi. În orice petec de pământ, unde este. un pomisor sau o floare, este energia Pământului. Pe malul marii, în poienițe sau parcuri, este energia Pământului.Să ne bucurăm de tot ce ne oferă minunată noastră Mama uriașă, iubitoare, toleranță și cuprinzătoare.Și când putem, zilele următoare, să stăm cu picioarele goale pe pământ. Oriunde reușim.Ce minune!Vă iubesc!