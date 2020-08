ConstantaEsteBine: Energia feminina creatoare

Recunoștință pentru privilegiul trăirii în FEMININ.Energia Feminină este o componentă a planetei pământ. Mă refer la o frecvență de vibrație, care se regăsește atât în femei cât și în bărbați (desigur, mai intens prezentă în corpurile feminine). Și nu doar la oameni, ci și la plante, animale, insecte, reptile și toate entitățile dotate cu conștiență (vânturi, ape, alte energii ale lumii).Energia Feminină este energia paradoxurilor și contradicțiilor. Este nevoie de putere și antrenament să o poți incorpora și să rămâi în echilibru.FEMINA îngemănează creativitatea și distrucția. O femeie poate crea viață și structură, și o poate distruge fără să clipească. Nu întâmplător furtunile și uraganele au nume de femei.FEMINA îngemănează puterea interioară și vulnerabilitatea. Rezistența și delicatețea. Adaptabilitatea și fixitatea maximă (frânghiile, nodurile, legăturile și cuștile au energie feminină).FEMINA înseamnă dăruire, generozitate și disponibilitate, împletită cu posesivitate, gelozie și invidie.Separarea contrariilor este artificală și micșorează complexitatea experienței FEMINA.Dacă femeia nu ar fi posesivă și lacomă cu energia ei interioară și bunurile pe care le acumulează, structura familiei și a caselor, așa cum este, nu ar fi posibilă.Temporar, într-o perioadă determinată, o femeie poate organiza o structură numită ”gospodărie”, ce susține creșterea copiilor și viața de familie, pentru trăirea unor experiențe de maturizare energetică unice. Gospodăria și căminul (”acasă”), aranjate și organizate de o femeie - permit stabilitate, protecție și ”loc” (spațiu) pentru împărtășiri de emoții, senzații și experiențe.FEMINA este ordine (dar o ordine doar a ei, ce seamănă cu hășițul unei păduri de munte) împletită cu haos. FEMINA este de fapt fluxul entropie (dezorganizare maximă) cu zone de ordonare, precum circuitul unui fluviu de-a lungul teritoriului, până la vărsarea în mare.Astăzi evocăm și sărbătorim energia FEMINA, energia paradoxală și incitantă a lumii. Împletirea contrariilor îi conferă farmec și atractivitate, existența aspectelor diverse îi dă unicitate.Este în pregătire un ”Manual de FEMININ”, la care lucrează un grup de 30 de femei de circa trei luni. Și se continuă lucrul, în cadrul unui program de mentorat de grup, ce se va relua de la Echinocțiul de toamnă.Energia FEMINA este discretă, dar totuși disponibilă. Nu se găsește ușor, dar cine dorește să o cunoască, primește acces la ea. Informația despre ea nu este chiar la îndemână. Dar nici greu de găsit. Ușa este deschisă, dintotdeauna a fost și este la vedere. Tot ce ai de făcut este să vrei să o cunoști. Și ea ți se va dezvălui, în toată profunzimea sa.ENERGIA FEMINA este acordată la anotimpuri, la fazele lunii și la câmpul electromagnetic al Pământului.Este o energie CICLICĂ, spiralată, variabilă (precum curentul electric alternativ) și multifazată.FEMINA are anotimpuri, are cicluri, are faze și are alternanțe. Râs / plâns, iubire / respingere, curaj / frică, entuziasm / tristețe, speranță / deznădejde, ordine / haos, gândire / răzgândire (și dezgândire), prostie / inteligență, povestiri și des-povestiri, apă și foc, întuneric și lumină.Energia FEMINA este ENERGIA VIEȚII, pentru că viața este DINAMICĂ, este MIȘCARE, este diversitate și mai ales, este explorare continuă a posibilităților perceptive și de trăire.Ziua de sâmbătă, 15 august 2020, zi dedicată lui Saturn, planeta destinului, devine pentru 24 de ore ziua energiei FEMINA.Țesătoarele destinului în mitologia greacă erau trei femei, numite Moire.Țesătorii destinului în matricea modernă a vieții sunt cei care integrează prin acceptare și asumare energia FEMINA.Vă invit să trăim o zi de week-end în curgerea fluxului timpului așa cum vine, fără să opunem rezistență la nimic din ce apare - fără să pierdem energie cu emoții, gânduri, senzații și întâmplări. Să le permitem să vină, să existe, să plece și să rămânem CONȘTIENȚI și observatori.Să trăim în fluxul energiei FEMINA și să fim recunoscători pentru privilegiul VIEȚII.Perioada recunoștinței (1-15 august) ne-a permis să punem laolaltă piesele de puzzle ale energiei FEMINA. Dacă reluați toate postările de la 1 august până acum, veți descoperi diferitele aspecte ale energiei FEMINA, detaliate zi de zi - iar astăzi, vă invit să le trăiți pe toate integrat, într-o zi unică.Contemplare, savurare, împuternicire, asumare, claritate, curaj, creativitate, unicitatate.Suntem alături în co-creația unul val de energie FEMINA.Vă iubesc!Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda