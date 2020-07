ConstantaEsteBine: Energia saptamanii

Pentru că sunt în postura profesională să le spun oamenilor ”ce să facă”, am putut să-mi (re) confirm observațiile acestui înțelept.Oamenii cer să li se spună ce să facă.Și apoi, când primesc ”directivele”, se luptă din răsputeri să NU facă ceea ce li se spune.Și se supără pe ”mesager”, mai ales când ceea ce au de făcut depășește nivelul personal de confort.Vedem aceasta la copiii noștri, în perioada de educație, în care încercăm să-i învățăm despre pericolele lumii.Le spui ce să facă și de cele mai multe ori ei vor face PE DOS.Și sunt în plus revoltați pe părinții care încearcă să-i educe.Stagnarea naturii umane este evidentă, intens evidentă.Cum sunt toate problemele umanității, în prezent.SE VĂD TOATE FOARTE BINE, nimic nu mai este ascuns sau camuflat. Totul este ”la vedere”.Energia acestei perioade de vară este și ea de MARE STAGNARE.Stagnare energetică, ce produce stagnare limfatică.Și pentru că limfaticele sunt ”bine mișcare” cu energia extractelor din plante, m-am gândit să vă propun Extractul din muguri de Castan comestibil D1, 25 pic in apa, de 2 ori pe zi, zilnic, 2-4 săptămâni, pentru senzația de picioare umflate, grele, pentru retenția de apă și ușoara creștere în greutate și pentru orice fel de celulită ce se acumulează. În situația celulitei se poate asocia și cu Extractul din Fag D1 (Plantextrakt Cluj, ambele), 25 pic in apa, de 2 ori pe zi - zilnic - 2-4 săptămâni.Castanii, ca și arbori, sunt foarte asemănători cu oamenii - cresc lent și se fac mari și impunători (funcție de locul pe care îl au la dispoziție), înfloresc maiestuos, creează fructe dulci, dar învelite în coajă țepoasă, sunt rezistenți și toleranți, la multe feluri de mediu (pot crește în orașele umane poluate). Și se împrietenesc ușor cu alți arbori sau alți arbuști.Castanii și produsele din castan (extractele, tincturile, unguentele, remediile florale Bach, chiar și remediile homeopatice) vor fi ”vedetele” acestei săptămâni, până sâmbătă, când vom ”sărbători” oficial energia săptămânii în cadrul evenimentului organizat de studioul Pilates Vitality din Constanta.Este interesant de observat dacă este ușor sau greu să poți face ceva ce ți se spune.Sau îți place mai mult ”lupta” împotriva.Cu onestitate - ce preferați?Natura umană ESTE interesantă.Vă iubesc.Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda