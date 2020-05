ConstantaEsteBine: ​Foarte scurt, despre puterea din noi

În fiecare zi, povestim ceva în mintea noastră.Poate fi aceeași poveste, repetată iar și iar până credem în ea. Că suntem chinuiți, sau suferinzi, sau nefericiți.Sau poate fi o poveste complet diferită, una interesantă, despre cât de puternici și deosebiți suntem.Dacă eu sunt povestitorul și eu sunt cel care își spune zilnic povestea, de ce să îmi creez o tragedie sau o poveste tristă? Nu mai bine îmi spun zi de zi una dintre cele mai frumoase povești posibile?Doar eu sunt povestitorul și Creatorul interpretărilor.Da, nu fac eu realitatea.Dar eu mi-o povestesc și interpretez în mintea mea.Așa că astăzi va invit să ne spunem cele mai interesante și frumoase povești despre noi înșine.Cât eroism a fost în faptul că am zâmbit, atunci când cineva s-a purtat urat cu noi!Și câtă putere a fost când n-am reacționat cu o replică tăioasă dacă ni s-a făcut o nedreptate.Și cât de bine ne-am simțit când am reușit să folosim eficient o ora din zi pentru noi înșine - am făcut gimnastică, am făcut un dus, o baie sau ne-am dus la un salon de cosmetică.Puterea noastră interioară este puterea poveștilor noastre - pe care le spunem iar și iar, în vorbăria infinită a minții.Astăzi va doresc să folosiți doar povești frumoase.Vă iubesc!Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda