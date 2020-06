ConstantaEsteBine: Fortaje

Că este pandemie, că este regim comunist, că este fenomen natural excesiv (arșița sau inundație) sau doar o ceartă cu altcineva sau un incident fizic, orice situație poate fi trecută CU BINE dacă este menținut CENTRAJUL INTERIOR.NIMIC nu este important. Sau mai important decât alt lucru.Că duc gunoiul sau salvez pe cineva ESTE ACELAȘI LUCRU.Nu am nevoie să fiți sau nu de acord. Am realizat că SITUAȚIILE nu contează, ci REACȚIA interioară este cea care face diferența.Această constatare este una de adult, care a trecut prin multe și a crescut cu fiecare experiență.În jurul meu - văd mulți adulți - copii, care consideră că pot face multe, obține multe, realiza multe și forțează. Mai mult. Și mai mult. Forțează continuu.Trecând pe lângă un măr pitic, încărcat cu fructe (este un pom hibridizat, manipulat genetic, făcut să rămână mic și să se încarce cu fructe din primul an - ÎNAINTE de a avea rădăcini, trunchi și ramuri puternice, ce pot susține roadele) am avut viziunea oamenilor din jur.Cei mai mulți oameni sunt luați ”ca din oală” din adolescență, aruncați în căsătorie, în crescut copii, în serviciu, în datorii la banca, în diferite proiecte ce presupun MULTĂ RESPONSABILITATE fără să aibă PUTEREA interioară să ducă toată această responsabilitate.Exact ca mărul hibridizat și forțat pe care l-am observat, cu multă compătimire, și ei se ”îndoaie” sub greutatea ”fructelor” obținute - copii de crescut și întreținut, diplome, case, mașini, faima, așteptări uriașe ale celorlalți.Și atunci, cum pot astfel de adulți-copii să aibă PUTERE PERSONALĂ, care să le permită să vadă că NIMIC în lumea asta nu este mai bun sau mai rău? Că TOATE SUNT LA FEL - contează doar ATITUDINEA INTERIOARĂ?NU POT. Doar dacă printr-o minune (citește ”un șut în fund de la Univers”) se deschid și încep să caute. Altfel....ca și mărul pitic plin de roade și cu crengile îndoite până la pământ - se târăsc sub greutatea ”realizărilor” personale.Forțajele duc la același rezultat la plante, animale sau la oameni: suferința.Va doresc un week-end cât mai liniștit, cu odihnă, contemplare și bucurie interioară. Așa se mai curăță forțajele încă existente. Înlocuindu-le cu alte preocupări sau subiecte de interes, ce aduc vibrație pozitivă.Cu iubire!Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda