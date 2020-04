ConstantaEsteBine: HEINEKEN Romania doneaza Spitalului Judetean Constanta materiale si echipamente de protectie pentru personalul medical, in valoare totala de 250.000 lei

”De 50 de ani, fabrica de bere HEINEKEN din Constanța este parte a comunității, traversând împreună cu aceasta atât perioadele de succes, cât și pe cele dificile. Ne aflăm într-un moment în care, mai mult decât oricând, HEINEKEN își dorește să confirme apartenența la comunitatea orașului Constanța, pentru ca împreună să trecem sănătoși peste această perioadă și pentru a dovedi că împreună suntem mai puternici. Gândurile noastre sunt alături de persoanele afectate și de toți cei care lucrează pentru a-i ajuta pei cei care au nevoie.” - Eduard Polschi - Director al fabricii HEINEKEN din Constanța.

HEINEKEN România donează Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța materiale și echipamente de protecție pentru personalul medical, în valoare totală de 250.000 lei. Donația face parte din programul HEINEKEN „Împreună, mai puternici. Sprijin pentru comunități”, lansat în contextul crizei COVID-19, cu un fond total de 1.500.000 lei.HEINEKEN România se alătură eforturilor de a combate efectele pandemiei COVID-19 cu un program de susținere a comunităților prin dotarea spitalelor și a personalului medical cu aparatura și echipamentele necesare în această perioadă. Din fondul programului „Împreună, mai puternici. Sprijin pentru comunități”, compania a donat Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța materiale și echipamente de protecție pentru personalul medical, în valoare totală de 250.000 lei: 15.000 de măști chirurgicale, 2.000 de măști FFP2, 1.200 de combinezoane, 600 de materiale de protecție pentru încălțăminte și 560 de litri de dezinfectant.”Mulțumim companiei HEINEKEN România pentru o donație atât de importantă în această luptă cu un inamic invizibil și necruțător. Donația contribuie la creșterea gradului de siguranță, atât în rândul personalului, cât și în rândul pacienților noștri.” - Ș.L. Dr. Cătălin Nicolae Grasa - Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” ConstanțaFondul total al programului inițiat de HEINEKEN România are o valoare de 1.500.000 lei. Compania susține cu donații specifice, bazate pe cele mai presante nevoi din acest moment, 5 spitale, din București și din cele 4 comunități în care are fabrici, dar și intervenția Crucii Roșii Române în sprijinul sistemului medical, în contextul COVID-19, alocând câte 250.000 lei fiecăruia dintre beneficiari. Totodată, compania îi încurajează pe membrii echipei să doneze către Crucea Roșie, prin dublarea sumelor donate, individual, de aceștia.În România, HEINEKEN are o echipă de peste 1.100 de oameni, 4 fabrici, în Constanța, Craiova, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș și un sediu central în București. Compania produce și vinde peste 20 dintre cele mai apreciate mărci de bere și cidru în țara noastră, între care: Heineken®, Ciuc®, Neumarkt®, Silva®, Bucegi®, Golden Brau®, respectiv Strongbow®, Cidru Mândru®, Old Mout®.