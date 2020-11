ConstantaEsteBine: Intentia este echilibrul

Gândurile au impact corporal doar daca declanșează emoții.

Astazi am servit un dovleac copt excelent. Mi-a placut maxim, asa cum s-a asortat cu o frunza de andiva si puțin cimbru proaspăt deasupra.Am simtit în această masă simplă, dar satisfăcătoare și gustoasă, principiile armoniei - culorilor, gusturilor, aromelor și senzațiilor.Mâncarea este o experiență corporală directă.Gândurile au impact corporal doar daca declanșează emoții.Copiii mici trăiesc lumea doar în senzații corporale.Toți am experimentat emoțiile din prima parte a vieții prin senzații corporale. Frica este o stare de gol, sau o răceală de moarte, sau o slăbiciune în stomac, sau un tremur în mușchi. Fiecare copil o trăiește diferit, mai ales dacă este foarte intensă.Din străfundurile corpului, din memoria celulelor, din profunzimea amintirilor câmpului electromagnetic al corpului - senzațiile corporale se amorsează și se exprimă iar.În copilărie, am văzut o ceartă între mama și tata. Sau unul dintre părinți m-a agresat, abuzat sau umilit (bătut cu cureaua sau lovit peste cap, față sau gură). Frica ce s-a instalat în corp, frica de neputința corporală față de ocrotitorul meu - devenit agresor (atunci unde mai este siguranța în lumea asta?) a fost extrem de intensă. Și am simțit-o ca o senzație corporală.