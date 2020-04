ConstantaEsteBine. Interviu: Baritonul Adrian Pirlea, din cadrul Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta, despre conditia artistului pe timp de pandemie (video)

” – Stela Popescu





Din cauza stării de urgență instituită în România de președintele Klaus Iohannis, pe data de 16 martie, interviul online, care se desfășura pe pagina de internet a cotidianului ZIUA de Constanța și-a schimbat formatul. Astfel, interviurile vor fi prezentate cititorilor noștri în formatul tradițional.Motto: „Rolul esenţial al teatrului este acela de a-i aduce pe oameni la spectacole, pentru că teatrul este o şcoalăDin cauza stării de urgență instituită în România de președintele Klaus Iohannis, pe data de 16 martie, interviul online, care se desfășura pe pagina de internet a cotidianului ZIUA de Constanța și-a schimbat formatul. Astfel, interviurile vor fi prezentate cititorilor noștri în formatul tradițional.Spectacolele pe timpul stării de urgență din cauza noului coronavirus nu se mai țin, puține teatre sau instituții organizând sesiuni live pe internet. Teatrul Național de Operă și Balet Constanța a publicat mai multe filmulețe cu artiștii de acasă pentru a mai potoli din pofta publicului de a gusta arta frumosului.Baritonul Adrian Pîrlea se află la început de drum. Este membru în corul operei de la TNOB, dar și solist, însă pasiunea, dedicația și talentul îl ține cu greu departe de scenă. Studiează, în prezent, la Universitatea Ovidius din Constanța, urmând cursurile de Masterat în Arta Spectacolului Liric, începând cu anul 2018. Tot în 2018, a absolvit cursurile Facultății de Arte din cadrul UOC, unde a studiat Interpretare muzicală, sub îndrumarea profesorului univ. Ioana Ardelean și conf. univ. Nicoleta Ardelean. Liceul l-a absolvit la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, în 2013, secția canto. În 2014 a început să colaboreze cu TNOB, iar în prezent consideră că este în continuă creștere prin învățare. Studiul individual este foarte important pentru el. Astfel, am vorbit cu Adrian Pîrlea despre condiția artistului pe timp de pandemie, ce dificultăți întâmpină și cum este viața fără scenă.La operă, în afară de balet, participă în aproape toate spectacolele, fiind și în corul operei. Ca solist, are în repertoriu spectacole precum Traviata, Marchizul, dar și multe altele.În această perioadă și noi, ca și ceilalți oameni, trecem prin aceleași dificultăți. Încercăm să ne adaptăm situației actuale și să mergem mai departe sănătoși și cu optimism.De teatru, de colegi și cel mai mult de scenă și de public! Emoțiile pe care le simți în momentul când ești pe scenă în fața publicului nu pot fi înlocuite de absolut nimic.Singura modalitate de a repeta este studiul individual. Având astfel un program zilnic de studiu al unor partituri din repertoriu. Avem, totuși și videoconferințe unde discutăm anumite aspecte ale partiturilor, aspectele tehnice împiedicându-ne din a putea repeta împreună. Însă studiul este esențial pentru noi, zilnic.Economic ne afectează pe toți, mai ales pe noi, cei ce avem statut de colaboratori permanenți, singura noastră opțiune în această perioadă fiind șomajul tehnic. Totuși, ca și până acum, în fața oricăror dificultăți, zâmbim și mergem mai departe cu fruntea sus!Da! A fost difuzat un spectacol de operetă “Voievodul Țiganilor” de Johann Strauss, ce a avut premiera chiar în toamna anului trecut, pe pagina oficială a teatrului. Am simțit publicul aproape de noi, cred că și pentru ei a fost plăcut să petreacă din nou puțin timp în compania noastră. Tot pe pagina de facebook a teatrului, se pot găsi două playlist-uri: 1. În loc de cuvinte (unde o parte din noi am prezentat anumite momente artistice) 2. #stămacasă (unde vor fi adăugate anumite secvențe din spectacole).De asemenea, pe site-ul teatrului poate fi găsită înregistrarea integrală a concertului “A whole new world”.Greu de spus, cred că oamenii vor aprecia mai mult libertatea și sănătatea lor în fiecare clipă.Desigur, cred că ar putea fi difuzate anumite secvențe din spectacole, în scop publicitar. Chiar am observat că acest lucru atrage lumea.Aș alege My fair lady de Frederick Loewe, este un spectacol plin de energie, comedie și iubire.