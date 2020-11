ConstantaEsteBine: Iubirea de sine - ce este asta?

Electricitatea sau magnetismul iubirii? Iubirea este electrica sau magnetica?

Iubirea de sine - ce este asta? Electricitatea sau magnetismul iubirii? Iubirea este electrica sau magnetica? Bune întrebări.Clar nu este răsfăț, complacere sau frivolitate, nu este narcisism sau egoism. Acestea sunt doar aberații de comportament individualist.Iubirea de sine nu este nici ascetism, auto-presiune sau forțarea în tipare stabilitate de propria minte sau de alții (”trebuie să fac gimnastică, trebuie să fac sport, trebuie să am haine scumpe, trebuie să mănânc mâncare bio, trebuie, trebuie, trebuie”)Iubirea de sine nu este conformism. Si nu are definiții. Pentru că nu poate fi prinsă în cuvinte.Aparține categoriei ”cunoaștere FĂRĂ cuvinte”.Doar SE SIMTE.Iubirea de sine este o senzație corporală. O trăire și o experiență împreună cu corpul fizic, partea cea mai neglijată din umanitatea noastră.Corpul nostru fizic este cel care validează prezența iubirii de sine, prin stare de bine, prin energie și prin bucurie. Când mă iubesc pe mine, mă simt bine cu mine, îmi sunt suficient și pot sta singur perioade lungi de timp, fără să mă plictisesc, fără să fug în povești electronice, fără să tânjesc după societatea altora.Când mă iubesc pe mine, sunt blând și compasiv cu propriile greșeli. Eu mă iert pentru orice prostie pe care o fac și accept că doar prin greșeli învăț și mă perfecționez. Eu îmi tolerez șovăielile, incoerențele, indeciziile, nehotărârile, hachițele și fandoselile. Știu că instabilitatea emoțională poate fi declanșată de alimente, de poluare, de chimie sau influențe fizice (câmpuri electromagnetice) și am toleranță pentru slăbiciunile mele.