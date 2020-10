ConstantaEsteBine: Jocul Școala Fem-in-na. Curgerea in Fluxul energiei

Așa cum am discutat în ultimele două postări, energia din jurul nostru are niste particularități tip ”turbulență” datorate diferitelor tranzite astrale ce influențează planeta Pământ (implicit și corpurile noastre).În mod obișnuit, în fiecare an luna octombrie este una dintre cele mai provocatoare luni ale anului, tocmai datorită variațiilor câmpului electromagnetic al Pământului și influenței sale asupra corpurilor noastre.Anul acesta, avem în plus și un Joc global interesant si bine orchestrat.Ce putem face în mod practic, să trecem cu bine prin această perioadă mai ciudată (deși interesantă, prin ineditul ei)?De fapt, ce putem să facem atunci când nimic din ce se întâmplă la exterior nu poate fi modificat sau afectat de acțiunile noastre? Și noi trebuie doar să ne adaptăm la ceea ce este?(Același lucru ca în cazul unei furtuni, a unui cutremur și a oricărei catastrofe naturale)?Ne direcționăm pe interior.ȘI ne întărim rezistența corpului fizic.