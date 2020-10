ConstantaEsteBine: Jocul Școala FEM-IN-NA-Ficatul si fortarea

A venit în ”forță” o temă importantă a ficatului, pe care o recunosc la fiecare pas, la fiecare cuvânt și la fiecare greșeală.

Am realizat că toată viața mea ”m-am forțat” să fac pe cineva să-mi dea atenție, să mă placă sau să mă iubească.Am început, desigur, cu mama - pe care ”o forțam” să mă iubească în toată modurile în care a știut fetița din mine: să fiu adorabilă și să fac ce-mi spunea ea să fac, să o ascult, să nu comentez ceea ce-mi spune, să accept să vreau ce vrea ea pentru mine (nu ce-mi doream eu), dar și să fiu uneori manipulativă, bolnavă sau să am probleme, ca ea ”să-mi dea atenție”.Am continuat inconștient la multe nivele ale vieții - m-am forțat să fiu acceptată și plăcută de colegi / profesori și m-am forțat să fac ce mi s-a spus, să respect reguli (chiar când acestea îmi încălcau nevoile și dorințele).Noțiunea de forțare am văzut-o și la nivelul corpului fizic, pe care l-am forțat în toate modurile cu putință: să digere hrană ce nu îi era pe plac, dar era pregătită de ”cei dragi”, să mănânce mai mult decât putea, ”să nu las în farfurie”, să fac mai multe activități decât era în stare, să ”nu dezamăgesc”.Chiar și un film urmărit peste miezul nopții, când corpul avea nevoie de odihnă, reprezintă o forțare pentru ficat.Tulburările de somn, ce apar pe oboseala ficatului și suprarenalelor îmi arată că forțarea corpului a depășit limita de refacere printr-un singur somn. Acum, am nevoie de o resetare mai puternică, a priorităților și activităților care îmi ocupă viața.