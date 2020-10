ConstantaEsteBine: Jocul Școala FEM-IN-NA. Printesa

Obiectivele Jocului nostru sunt conștientizarea (situația care este) și o nouă perspectivă (ce ar mai putea fi, potențialul).

Așa cum vă spuneam și în alte postări, caracteristica unei victime este LIPSA OPȚIUNILOR.Când un agresor (sau o situație) te face să crezi că singura opțiune este să te predai, să nu mai opui rezistență, să rămâni pradă situației (persoanei) - devii automat VICTIMĂ.Lipsa opțiunilor - ”nu am nicio altă soluție” - definește starea de victimă.Femeia de serviciu rămâne femeie ”de serviciu” pentru că este convinsă că nu are o altă opțiune.”Cenușăreasa” strânge mizeria după alte persoane întrucât CREDE că nu are altă opțiune.Când un vis de o noapte îi arată că are și altă opțiune, începe schimbarea și metamorfoza.Realitatea este că avem în fiecare secundă MII DE OPȚIUNI.Am audiat recent o postare pe you tube în care mi-a plăcut exprimarea ”LACĂTUL CU O MIE DE CHEI”.