ConstantaEsteBine: Jocul Limbajul iubirii (ultima zi - ziua 22)

Dragii mei frumoși,De 22 de zile discutăm despre ”o limbă străină” pe care am botezat-o ”Limbajul Iubirii”.Aceasta este o modalitate de comunicare cu cei din jurul nostru, folosind cuvinte și expresii pozitive, precum și gesturi de iubire.Zi de zi, am detaliat un aspect al ”Limbajului iubirii”, o ”literă” a unui nou alfabet pe care îl propunem să fie folosit zilnic.Pentru că am lucrat acest exercițiu, am ales să folosesc cu toți din jurul meu tehnicile prezentate în ultimele 22 de zile. Nevoia mea de experimentare și experiență directă mă împinge să aplic ceea ce predic. Mereu este provocator și nu întotdeauna ușor.Ce am observat personal:- uneori a funcționat, alteori nu. Adică interlocutorul meu a răspuns pozitiv la modul de adresare, de cele mai multe ori. Dar uneori, nu a răspuns cum m-am așteptat. Pentru că mi-am propus să folosesc Limbajul iubirii fără așteptări, m-am simțit confortabil, indiferent de reacția celuilalt (celorlalți).- Limbajul Iubirii nu a devenit ”automat” după 22 de zile de folosire. Dacă nu sunt atentă și prezentă, modul meu de adresare devine Limbajul criticii, nu cel al iubirii. Mă întorc ”automat” la vechiul EU, dacă nu îmi propun deliberat să folosesc noul Limbaj.- m-am simțit ambiguu. Uneori confortabil, alteori stângaci cu folosirea acestui limbaj. Nu mi-a venit ”natural”. Limbajul iubirii nu este limba pe care o foloseam zi de zi.Mulțumită unei dragi prietene, Iolanda, pot să vă prezint un rezumat concis al Jocului Limbajul Iubirii (și parcurgându-l din nou, îl veți putea re-descoperi):