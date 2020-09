ConstantaEsteBine: Jocul Limbajul Iubirii (Ziua 21 din 22)

Am observat la ultimele postări cum am scris datele complet aleator. Ba sunt în luna august, ba in februarie. Am încercat să corectez și nu mă lasă Facebook-ul - ca și cum mi-ar spune: ”asumă-ți declarațiile”. Acceptând ce s-a întâmplat, am folosit aparentele erori pentru a-mi susține prezenta postare.Timpul s-a jucat continuu cu mine. A părut că stă pe loc, că merge înapoi (precum planeta Marte retrogradă din toată această perioadă, între 9 septembrie și 13 noiembrie) sau că se duce pe repede înainte (în anumite momente).Timpul este un element important în Jocul Limbajul Iubirii.Pentru că este pe de o parte Marele Vindecător al tuturor rănilor (cele mai multe, doar răni ale Importanței de Sine).Iar pe de altă parte, pentru că ne împinge biologic să luăm măsuri.De când ne naștem pe Pământ, există forța distrucției (și a morții) simultan cu viața, în interiorul corpului nostru.Așa cum bine observăm în fiecare secundă, suntem viață și moarte în același timp (în corpul viu pe care îl avem există multă materie ”moartă” ce iese precum mucusul din nas, sebum-ul din coșuri și din piele, fecalele din intestine și multe altele).