ConstantaEsteBine: Jocul Limbajul Iubirii - ziua 3 (din 22)

ÎncurajărileAm început să discutăm despre ABC-ul Limbajului Iubirii.Acest Limbaj se învață ca orice limbă străină, pentru că are cuvinte specifice, expresii și mai ales, tonalități particulare.Pentru majoritatea oamenilor, limba „maternă”, limba primară, nu este Limbajul iubirii - ci este Limbajul fricii, vinovăției și rușinii.Limbajul iubirii este o limbă străină, pe care o învățăm acum ca și limbă secundară, în cadrul procesului de re-educare.Dr. Litvak Mihail, în cartea sa ”Dacă vrei să găsești fericirea”, spune că educația se termină la 5-7 ani. După aceea, tot ce se întâmplă este re-educare. Și aceasta se poate produce doar asupra unei singure persoană - eu însămi.Eu mă re-educ. Pentru că eu doresc asta. Și pentru că am nevoie să cresc și să mă dezvolt.Limbajul iubirii este o parte esențială din re-educare. Învăț să vorbesc în altă limbă, învăț să-mi îndrept atenția spre alte părți ale lumii, învăț să percep altfel realitatea.Complimentele, spontan oferite și cele recepționate sunt primele și cele mai evidente părți ale Limbajului iubirii.Continui să le exersez zilnic. Continuăm împreună?Dacă nu exersez complimentele, în mod spontan vor apare criticile.Este nevoie de atenție și vigilență.Automatismele interioare NU sunt pe Limbajul iubirii. Așa încât, pentru învățarea Limbajului iubirii, repetiția părților sale este esențială.Pe lângă aceste complimente, următoarele componente ale LImbajului iubirii sunt ÎNCURAJĂRILE.Cuvintele care susțin pe cei de lângă noi. Sau cuvintele mentale cu care ne susținem noi, în momentele dificile.În noi există o stare a EU-ului numită ”Părinte” (Berne - spune că în fiecare dintre noi există UN COPIL, UN ADULT, UN PĂRINTE - vom discuta mai târziu despre acest lucru, dar puteți citi pe Internet). PĂRINTELE din interiorul nostru este cel care ne vrea în siguranță și pune interdicții: Nu este voie, Trebuie, Aici nu, Este imposibil, Nu este permis.Interdicțiile apar nu pentru că Părintele ne vrea răul, ci pentru că ne vrea în siguranță. Pentru binele lui, ne împiedică pe noi să facem ceva care ar fi potențial periculos. Dar în acest fel, ne împiedică dezvoltarea, posibilitatea de a experimenta ceva nou, de a învăța și de a crește.Părintele interior din fiecare este foarte puternic. Bine exersat. Bine repetat. Și care discută NU în Limbajul iubirii. Ci în cel al Moralei. Nu te poți lupta cu el. Nu îl poți învinge.Și atunci, de unde primim încurajările?Copilul interior, care VREA o experiență, dar acest lucru i se pare imposibil sau prea greu, de unde primește încurajări?De la ADULT, desigur.Partea de ADULT din noi este cea care poate, care acționează, care în ciuda fricii, merge înainte. Adultul are posibilitea de a face lucrurile să se întâmple.Încurajările se învârt în jurul aceleași sintagme, pe care am mai discutat-o în alte postări: POT. POȚI. ESTE POSIBIL.Dacă ne uităm în jurul nostru ORICE ESTE POSIBIL.Dacă nu acum, în viitor. Putem munci și crea toate condițiile ca IMPOSIBILUL să devină POSIBIL.Faptul că scriu acest text pe Facebook este o încurajarea că nu există ”imposibil”.Încurajările oferite celorlalți sunt încurajări pe care ni le oferim nouă înșine. Am discutat iar și iar - de câte ori spun ceva, vorbesc cu cineva, mă refer la altceva - de fapt DISCUT DESPRE MINE. Când încurajez pe cineva, mă încurajez pe mine.Există multă forță în ÎNCURAJĂRI.Și astăzi, puteți exersa întreaga zi.De câte ori aveți ocazia cu cineva sau cu voi înșivă, ÎNCURAJAȚI.Cu blândețe, redirecționați energia de ”bietul de mine” (energia de COPIL neputincios) din interlocutor și din voi înșivă către energia de ADULT - TU POȚI, EU POT, ESTE POSIBIL.Și acționați în consecință. În lumina lui EU POT. Faceți pașii spre EU POT. Chiar și un pas mic, contează. Este un pas înainte.Încurajările sunt o parte importantă a Limbajului iubirii.COMPLIMENTE și ÎNCURAJĂRI.Avem multe de făcut astăzi.Să ne jucăm împreună Jocul Limbajului Iubirii.Și să petrecem o zi cu energie vibrațional înaltă.Vă iubesc!