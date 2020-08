ConstantaEsteBine: Jocul Limbajul Iubirii - ziua 8 (din 22)

Timpul petrecut împreunăAm discutat despre ABC-ul cuvintelor și expresiilor necesare pentru conectarea cu iubire cu alți oameni și restul lumii în jur.Complimentele, încurajările, aprecierile, declarațiile rostite pe ton blând și calm necesită să știm CE să vorbim și CUM să vorbim.Dar timpul petrecut împreună cu ceilalți înseamnă acordarea atenției noastre (celuilalt sau celorlalți).Înseamnă SĂ ASCULTĂM, nu doar să auzim ceea ce au să ne spună.Ascultarea activă înseamnă să fiu atent la ceea ce-mi spune celălalt doar pentru a-i recepționa povestea.Nu neapărat pentru a-i oferi o soluție sau un sfat (mai ales dacă NU solicită acest lucru), ci pentru a-i oferi oportunitatea de a se auzi cu voce tare.Am observat ceva și vă rog să-mi confirmați cu toții:Atunci când ne prezentăm situația cuiva, iar și iar (dacă persoana are răbdare să ne tot asculte), găsim elemente noi ale acesteia și cumva, soluția vine chiar din faptul că putem să întoarcem problema pe toate părțile.Acesta este modul în care o făceam în copilărie - când povesteam părinților iar și iar micile noastre probleme și dificultăți de la școală sau din joaca cu ceilalți copii.Este tare bine ca cineva să te asculte și să-ți permită să vorbești - fără să te întrerupă, fără să te manipuleze cu viziunea sa și mai ales, fără să te grăbească.Când simți că o altă persoană are tot timpul din lume PENTRU TINE, susținerea primită îți dă aripi. Te poți scufunda cu toată forța în relatarea problemei, ca și cum ai trăi-o real în acel moment, dar cu plasa de siguranță a prezenței celuilalt alături de tine.Petrecerea timpului de calitate împreună și comunicarea cu un interlocutor interesat sunt elemente cheie ale Limbajului iubirii.Dacă sunteți la restaurant sau în aer liber și sunteți înconjurat de oameni, priviți cu atenție în jur.Puteți să vă dați seama IMEDIAT de cuplurile căsătorite și de cele necăsătorite.Cei care se uită în gol (sau la telefoanele mobile) și nu fac decât să mănânce sau să ia parte la activitatea comună sunt sigur cei care au uitat Limbajul Iubirii.Limbajul Iubirii presupune schimburi de energie.Iar energia se duce acolo unde se duce atenția.Astăzi este o zi în care ne propunem să facem un cadou de iubire / atenție pentru oricine are nevoie.Vom oferi atenția noastră și ascultarea CU IUBIRE, fără să vorbim și să ne oferim sfaturile (ce greu de făcut! țineți în frâu Importanța de Sine - țineți-o bine de tot!) cui ne solicită și cui alegem să o facem.Exersați-vă ascultarea cu iubire și timpul petrecut împreună cu cei pe care Universul îi trimite în drumul vostru astăzi.Pentru a primi, avem nevoie să dăruim.Așa funcționează circuitul energiei și al iubirii în lume.Astăzi dăruim atenție, ascultare și susținere prin prezența activă cuiva care are nevoie.Sunt recunoscătoare că ne-am prins mai mulți în Jocul Limbajului Iubirii și împreună, înaintăm prin aplicarea lui, repetând principiile sale.Vă doresc o altă zi interesantă și de împuternicire.Cu iubire, tuturor