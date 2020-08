ConstantaEsteBine: Jocul Limbajul iubirii (ziua 9 din 22)

Depozitul afectivContinuăm Jocul dragii mei?Este interesant câte nuanțe descoperim, când studiem Limbajul Iubirii.La fel cum într-o limbă străină există dialecte și modalități de proununțare diferită, în Limbajul Iubirii există variații individuale ale modului în care persoanele își exprimă sau primesc iubirea.Oamenii au în interior un DEPOZIT AFECTIV, un spațiu în care depozitează ”gesturile” de iubire și Limbajul de iubire primit.Într-o relație, acest depozit trebuie să fie plin la ambii parteneri, pentru ca relația să fie satisfăcătoare.Dacă unul dintre parteneri are drept limbaj al iubirii COMPLIMENTELE, încurajările și declarațiile (părinții au fost verbali în copilăria mică) iar alt partener are drept limbaj al iubirii TIMPUL petrecut împreună și blândețea (amortizarea) - Limbajele de iubire ale celor doi SUNT DIFERITE.De exemplu, ea așteaptă ca el să participe la activitățile comune, la activitățile din casă (curățenie, gătit, cumpărături, activități cu copiii), iar el așteaptă ca ea să-l laude și să aprecieze cât de mult muncește și ce face pentru familie.Dar munca lui prelungită nu-i permite participarea la activități, iar ea în loc să-l laude îi face reproșuri.Pentru că ea simte că el nu se implică în ceea ce au de făcut, deci nu se simte iubită și apreciată. Iar el se simte cicălit și mustrat, în ciuda eforturilor pe care le face, așa cum știe, pentru binele familiei.Depozitele afective ale acelor doi se golesc treptat. Și niciunul nu se mai simte iubit.Depozitele afective se umplu CU LIMBAJUL DE IUBIRE potrivit - cu aprecieri, încurajări, complimente, declarații, cuvinte blânde și politicoase și vorbe rostite pe ton blând, sau cu alte gesturi afective - ascultare activă, mângieri, participare la activități comune, interes în celălalt.Ascultați, întrebați și. mai ales, identificați Limbajul de iubire al celuilalt (și al vostru propriu).În cadrul Jocului Limbajul Iubirii vă invit astăzi să vă evaluați Depozitul afectiv interior.Vă simțiți IUBIT și confortabil, în principalele relații în care sunteți implicat?Primiți Limbajul iubirii de care aveți nevoie, în modul vostru familar, pentru a umple propriul Depozit afectiv?Găsiți putere să discutați cu cei din jur și să le comunicați modul în care așteptați dovezile de afecțiune de la ei.Această comunicare necesită energie și claritate, pentru a ieși așa cum ne așteptăm - o comunicare pozitivă, eficientă și de amortizare (nu reproșuri sau cereri insistente, ci o expunere a unor nevoi).Nevoia de iubire este mai mare decât nevoia de mâncare.Dacă depozitul afectiv interior este gol, îl vom umple cu mâncare (sau cu lucruri, ori muncă/serviciu).Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne menținem depozitul afectiv plin. La fel cum este responsabilitatea noastră să ne căutăm și preparăm hrana de care are nevoie propriul corp.Nu toți suntem carnivori, vegetarieni sau vegani. Variantele de dietă sunt multiple. La fel și variantele de Limbaj al iubirii pentru umplerea Depozitului afectiv interior.Pentru că este duminică, o zi de odihnă, o zi spirituală, o zi de petrecut în mijlocul familiei, astăzi putem să evaluăm mai ușor Depozitul afectiv, să luăm primele măsuri de re-umplere (în cazul în care constatăm golirea sa) și să continuăm aplicarea practică a Limbajului iubirii.Nu uitați IMPORTANȚA DE SINE și PRINCIPIUL AMORTIZĂRII (nu rezonați și nu amplificați discuțiile, pentru că astfel se golește depozitul afectiv!).În schimb, aplicați din plin toate celelalte componente ale Limbajului iubirii. Nu sunt prea puține repetiții. Procesul de învățare presupune REPETIȚIE și iar REPETIȚIE.Mai avem câteva componente ale Limbajului Iubirii de studiat și integrat, pentru zilele următoare. Așa încât, nu strică astăzi o mică recapitulare, înainte de a trece mai departe.Vă doresc o zi cât mai echilibrată și un Joc plăcut!Vă iubesc.