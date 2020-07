ConstantaEsteBine – La 156 de ani de la infiintarea Politiei de frontiera: O constanteanca, singura fata admisa la specializarea Politie de frontiera a Academiei Navale Mircea cel Batran

Astăzi se împlinesc 156 ani de când, la data de 24 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Înaltul Decret Domnesc nr. 893, prin care se realiza unirea corpurilor grănicerești „de dincoace şi dincolo de Milcov” şi integrarea lor în cadrul armatei sub autoritatea nemijlocită a Ministerului de Război.Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 104 / 2001 privind organizarea şi funcționarea Poliției de Frontieră Române, această dată istorică (24 iulie) a fost desemnată ca sărbătoare oficială a Poliției de Frontieră Române, fiind momentul de recunoaștere a identității instituționale şi de asemenea, temelia organizației moderne de astăzi, care funcționează la standarde europene.Tot astăzi, 24 iulie 2020, se împlinesc 21 de ani de la data înființării Poliției de Frontieră prin unificarea trupelor grănicerești cu cele de control trecere frontieră, astfel cum s-a stabilit prin Hotărârea C.S.A.T 113 din 16 decembrie privind Programul M.I. de restructurarea forțelor cu competențe la frontiera de stat. Dispoziție îndeplinită prin O.U.G nr.80 din 4 iunie 1999 de înființare a Poliției de Frontieră Române.Și tot astăzi,, absolventă a Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța, promoția 2019, își vede împlinit un vis al copilăriei, acela de a deveni studentă a specializării Poliție de frontieră, singura fată admisă pe cele 10 locuri puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța.Spre deosebire de alți colegi de-ai ei, care anul trecut, dacă nu au reușit la o facultate s-au reorientat instantaneu către o alta, Romana Rohan a perseverat în dorința ei de a urma cursurile unei anumite specializări. De ce? „Faptul că de la 13 ani mi-am dorit să urmez acest drum, dar mai ales o forță care m-a propulsat să-mi demonstrez că nu trebuie să mă las. Sunt tânără, am toată viața înainte și dacă pe mine chestia asta m-ar face fericită nu am de ce să mă reorientez, iar peste câțiva ani să regret. Mi-am zis că mai bine să nu existe regret și să merg până la capăt, să văd ce iese.M-am gândit că această meserie este una de viitor, care impune respect și verticalitate, iar eu am crescut și am primit prin educație aceste valori pe care vreau să le duc mai departe. Și poate ușor-ușor să schimb ceva în această țară”.Cât despre admitere, anul acesta a fost mai diferită și din cauza pandemiei, dar și pentru că a ales Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, unde sunt mai multe cerințe. „Au fost mai multe teste psihologice, de rău de mare, probe sportive care s-au schimbat față de cele de anul trecut pentru că erau multe fete și s-a impus o diferențiere. În week-enduri eram trează la 6 dimineața și mergeam să mă antrenez ca să fiu admisă, ca atare am fost și singura fată care am trecut proba. Am stat și câte 10 ore cu cărțile în față, așa încât anul acesta nu mi s-a mai părut așa de greu ca anul trecut, fiind mai bine pregătită”, povestea Romana Rohan. Probele sportive le-a susținut la Academia de Poliţie „A.I. Cuza" București, iar pe cele eliminatorii la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța. „Înainte de proba sportivă am fost 100 de candidați pe 11 locuri, iar după aceea am rămas în jur de 60 de candidați. Pe lista celor admiși sunt pe locul 6 din 11”.În final, pentru că perseverența ei poate constitui un model pentru viitoarele generații în alegerea unei meserii, i-am cerut Romanei Rohan un sfat pentru semenii ei. „Într-adevăr, nu este ușor să iei o decizie pentru toată viață. În cazul în care nu știu ce drum să urmeze, îi sfătuiesc să solicite consiliere vocațională. Eu am făcut voluntariat în țară și în străinătate, am participat la numeroase întâlniri pe teme de dezvoltare personală, care au presupus interacțiunea cu foarte mulți oameni, de la care am primit, la rândul meu, sfaturi și îndrumare”.