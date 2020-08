ConstantaEsteBine: Limbajul iubirii

Pentru ca suntem UNICI SI INCOMPARABILI, si pentru ca fiecare dintre noi se descurca mai bine la ceva, fiind unic si incomparabil, abilitatea mea este de a ”inventa” Jocuri noi.Citind o carte minunata a lui Gary Chapman - Cele cinci limbaje ale iubirii - am realizat ca am nevoie de mai mult timp sa pot digera si repeta ceea ce am aflat acolo.Si ce modalitate mai bună să o fac, dacă nu să vă provoc la un JOC NOU?Haideți să învățăm să VORBIM ÎN LIMBAJUL IUBIRII.Și nu vorbesc despre ”indragostire”, care este o obsesie și o stare temporara, ci despre IUBIRE, starea în care aleg să mă intereseze binele altuia.IUBIREA ADULTĂ, MATURĂ, IUBIREA ASUMATĂ.Este nevoie de efort și disciplină să deprindem LIMBAJUL IUBIRII în mod conștient și asumat. Nu vine automat.Nu este iubirea inconștientă a copilului mic.Ci iubirea responsabilă a adultului care am devenit.ZIUA 1 din Jocul LIMBAJUL IUBIRIIVa ”provoc” sa nu mergeti la culcare, pana nu va faceti voua, (in oglinda!) și celor dragi, de lângă voi, o declarație de iubire.Gary Chapman spune că o modalitate de exprimare a iubirii este FOLOSIREA CUVINTELOR CARE O CLADESC.Cât de frumos sună!”Cuvinte care clădesc iubirea!”Dragii mei frumoși - iubirea se CONSTRUIEȘTE, se clădește ca o casă, zi de zi, cuvânt cu cuvânt, gest cu gest.Astăzi începem cu ABC-ul Limbajului iubirii: cuvintele care o clădesc.Declarații SIMPLE:Mă bucur să fiu cu tine.Am petrecut o zi frumoasă alături de tine. Prezența ta a făcut-o mai frumoasă.Sunt recunoscătoare pentru sprijinul tău.Simt nevoia să-ți spun cât însemni pentru mine.Și multe altele.....Limbajul iubirii înseamnă APRECIERE, PREȚUIRE, INTIMITATE cu alți oameni.Și înseamnă SĂ VORBIM ÎN ACEEAȘI LIMBĂ și să TRANSMITEM / RECEPȚIONĂM pe aceeași frecvență de undă.Limbajul iubirii SE ÎNVAȚĂ. Nu este ”de la sine înțeles”.Dacă ne uităm în jur, vedem că oamenii nu stăpânesc acest LIMBAJ.Așa că....să începem cu începutul.Ziua 1 - Declarații simple de iubire - față de noi înșine și față de cei iubiți. SĂ NE AUZIM și să simțim.Mulțumesc de joacă împreună!Sunt privilegiată ca alături de voi toți să ne putem juca, învăța și exersa LIMBAJUL IUBIRII!