ConstantaEsteBine: Limbajul iubirii - ziua 6 (din 22)

TONULAstăzi discutăm despre CUM vorbim, nu despre CE vorbim.MUZICALITATEA exprimării este la fel de importantă ca și conținutul acesteia. Unii pretind că este mai importantă, întrucât oamenii par să răspundă mai intens la tonul unei comunicări, decât la conținutul său.Când rugăm pe cineva să facă ceva poate suna ca o poruncă, ca o directivă ”de partid” și atunci ne transformăm într-un tiran.Astăzi, ne propunem să observăm TIRANUL care devenim în relația cu cei apropiați - copii, partenerul, părinții. sau subalternii. Chiar și cu oamenii situați mai jos în ierarhia socială (vânzătorii, lucrătorii la benzinărie, gunoierii, femeile de serviciu etc).Ridicăm tonul?Vorbim răstit sau zeflemitor?Ne miorlăim sau ne prefacem afectați?Putem comunica politicos și blând, indiferent de interlocutor?Ne observăm cu atenție.POLITEȚEA este o abilitate a IUBIRII. A fi politicos cu cineva înseamnă a menține un ton blând, calm și o liniște a vocii care transmite celuilalt respect și apreciere.POLITEȚEA este o parte însemnată a Limbajului Iubirii. În momentul în care dispare între doi oameni, Limbajul Iubirii încetează să mai fie calea de comunicare.Tonul BLÂND este la fel de important ca și cuvintele POLITICOASE. Ele vin ”la pachet” într-o relație tip adult.Limbajul tăios și tiranic apare atunci când considerăm că celălalt face greșeli sau nu are dreptate.TIRANUL interior este un aspect al Importanței de sine.Eu am dreptate și celălalt nu.Greșelile celuilalt ne determină să dăm blândețea și politețea la o parte și să adoptăm un limbaj tăios și critic.Resentimentele și dorința de răzbunare sunt atât de automate în cei mai mulți dintre noi, încât în ciuda scuzelor celor care au greșit, continuăm să le amintim iar și iar de ceea ce au făcut.”Nu-mi vine să cred că mi-ai făcut una ca asta!”IMPORTANȚA DE SINE ne întinde o capcană uriașă, una dintre cele mai mari ispite posibile: îndrituirea. EU AM DREPTATE și TU ai greșit. Vine multă hrană. pentru Importanța de sine din constatarea greșeli celuilalt și a moralității propriului nostru comportament. Ce bine mă simt când eu am dreptate și tu nu ai!Gary Chapman, in cartea ”Cele cinci limbaje ale iubiriI” spune ceva extraordinar:”IERTAREA nu este o simplă atitudine, este oFORMĂ DE IMPLICARE. Reprezintă ALEGEREA de a te arăta îngăduitor și de a nu-i purta pică celui care te-a jignit. Iertarea este o expresie a iubirii. ”Te iubesc, țin la tine și aleg să te iert. Chiar dacă încă mai sufăr, nu voi permite ca lucrurile din trecut să se strecoare între noi. Sper să învățăm ceva din această experiență”.Pentru că astăzi discutăm despre TONUL comunicării, ca element important al Limbajului iubirii, iar tonul blând și politicos se poate menține doar dacă IERTAREA este baza relației dintre oameni - astăzi declarăm în Jocul nostru Ziua de Joi - ziua lui Jupiter (planeta destinului și a norocului) ca fiind ZIUA IERTĂRII. Pentru că ne putem schimba destinul și norocul atunci când ne schimbăm vibrația interioară.Vă încurajez să repetați toată ziua complimentele, aprecierile, declarațiile și toate celelalte elemente pozitive al Limbajului Iubirii, la care să adăugați TONUL blând și politicos, suportiv și calm al vorbelor.Și acolo unde este cazul, o doză uriașă de IERTARE.Începeți cu voi înșivă (ce dacă ați greșit în trecut? CE DACĂ? Trecutul este trecut, nu-l mai cărați în prezent; învățați lecția și dați-i drumul! Ștergeți istoria personală care vă împiedică înaintarea pe drum).Continuați cu cei apropiați. Dacă vreți relația cu ei, IERTAȚI-LE GREȘEILE și schimbați-vă atitudinea.Apreciați calitățile celor cu care sunteți, prețuiți și valorizați compania lor și faceți-le declarații, mai ales dacă aceste componente ale Limbajului iubirii sunt importante.Și apoi, extindeți totul la toți ceilalți cu care vă întâlniți, la toți oamenii.Fiecare om răspunde mai bine la O ALTĂ COMPONENTĂ a Limbajului iubirii (sunt foarte multe componente, de aceea facem Jocul de 22 de zile!). Dacă nu vorbiți ”în limba” persoanei și nu-i oferiți componenta pe care o așteaptă, apar conflictele.Exersați astăzi componentele Limbajului iubirii expuse în aceste prime 6 zile ale Jocului și observați-le efectele în viața voastră.Apreciez și prețuiesc mult Jocul nostru comun!Vă iubesc!