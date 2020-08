ConstantaEsteBine: Luna plina in Varsator

(Practica recunostintei - 3 august)Zi cu energie intensă, în care vom fi testați cu privire la modul în care ne iubim și ne acceptăm pe noi înșine.Astăzi vom putea face cu toții o schimbare de perspectivă, dacă avem mintea suficient de deschisă.Așa încât, continuă perioada de Recunoștință și recunoaștere a privilegiilor din viață.Sunt recunoscătoare tuturor celor care m-au manipulat, m-au păcălit, m-au mințit sau m-au înșelat.A fost un privilegiu să fiu prinsă în aceste jocuri, din care am învățat o mulțime despre mine însămi.Da, la început nu m-am simțit chiar privilegiată, pentru că mintea mea s-a focalizat pe o perspectivă negativă.Dar ulterior, când am schimbat perspectiva și am dorit să văd lecția din spatele întâmplărilor, am putut să înțeleg Jocul.Sunt recunoscătoare pentru manipulările și minciunile spuse de părinții mei. Aproape nimic din ce m-au învățat aceștia nu a fost real sau validat în viața mea. Atât au știu, atât au putut și ei (la rândul lor manipulați de proprii părinți). Și au crezut că mă pot ajuta forțând și impunând asupra mea concepte și comportamente considerate ”bune”.M-au învățat ”datoria” și ”munca”, comportamentul tip robotic și obedient. M-au învățat ipocrizia (să spun una și să fac alta) și m-au învățat să mă mulțumesc cu puțin (că toți fac la fel).În propriile mele experiențe, am invalidat totul.Nu munca, ci pasiunea - a devenit centrul vieții mele. Dacă nu fac o acțiune sau activitate cu pasiune, cu plăcere, cu dăruire și dedicație, nu are valoare pentru mine. Orice muncă doar pentru ”munca” propriu-zisă nu are ”miez” suficient.Chiar dacă sunt nevoită să fac muncă brută, de curățenie în casă, atunci când o fac cu bucurie și pasiune (pe muzică și cu intenția de a face impecabil orice gest) ea devine o tehnică spirituală de a-mi crește vibrația și a încărca locul respectiv în mod pozitiv.Am învățat că nu am nicio ”datorie” față de nimeni și nimic. Doar față de corpul și Sufletul meu am datoria de a trăi fiecare moment și minut cu stare de bine, cu vibrație pozitivă și cu bucurie.Am învățat că fiind responsabilă pentru ceea ce spun, cuvintele mele au putere. Atunci când acționez, așa cum vorbesc, construiesc punți de încredere cu oamenii și reușesc să trăiesc frumos în lume.Și am învățat că deși am nevoie de foarte puțin pentru a trăi, îmi doresc să am multe experiențe în această lume.Nu mă mulțumesc doar cu puțin, ci viața are nevoie de vastitate și expansiune, pentru a fi savuratăAșa încât, chiar mulțumesc pentru toate manipulările și minciunile, inclusiv pentru cele politice, economice, educaționale și medicale ale autorităților.Dacă nu ar fi existat, nu mi-aș fi făcut toate căutările, pentru a descoperi propriile mele viziuni despre lume și viață.Am învățat să descopăr rapid minciunile și să caută adevărul precum minierii ce descoperă filoanele de aur în miezul pietrelor din adâncimile pământului. De aceea, pot asculta discursurile celor din jur cu urechi ce filtrează din ce în ce mai bine. Este un antrenament de o viață.Jocul de-a v-ați ascunselea a fost unul dintre jocurile mele preferate.Am descoperit că orice manipulare este doar o ascundere a adevărului, pentru frumusețea întregului proces de descoperire al său. Mă simt VIE când mă confrunt cu o provocare și senzația pe care o am atunci când descopăr realitatea este o plăcere corporală directă, greu de pus în cuvinte.Dacă ați escaladat muntele, este senzația corporală a ajungerii pe vârf. Este oboseală fizică, este amintirea tuturor dificultăților (interioare și exterioare) de pe drum, dar este mult mai mult decât atât - este bucuria atingerii obiectivului. Este plăcerea fizică a experienței COMPLETE, împlinite.Astăzi sunt recunoscătoare pentru toate manipulările, minciunile și păcălelile din viață. Și aleg să le văd în cea mai pozitivă imagine cu putință - considerându-le doar JOCURI DE ANTRENAMENT a puterii interioare.Luna plină va face totul foarte vizibil. Și va permite co-creația unei perspective pozitive, indiferent de ceea ce se întâmplă, aparent, în viața voastră și în lume.Sunt privilegiată să pot împărtăși această revelație cu voi.Vă iubescSursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda