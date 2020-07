ConstantaEsteBine: Micul geniu interior = Victima

În complexitatea MINȚII noastre (programul tip computer care ne conduce viața și ne explică la fiecare pas cum este realitatea) un rol important îl are VICTIMA.Acest ROL pe care îl învățăm foarte bine din copilărie ne ”posedă” complet și devine un GENIU în a-și menține prezența în viața noastră.Nu există cuvinte pentru a descrie subterfugiile, genialitatea și extensia prin care VICTIMA își menține existența.Când spui că ai lucrat și ai învățat să o depășești, apare o circumstanță sau o trăire din care VICTIMA re-apare mai puternică și cerându-și drepturile de exprimare.O modalitate de a mă uita la VICTIMA interioară a fost ONESTITATEA. Dar o onestitată BRUTALĂ, dincolo de manipulări și minciuni, dincolo de povești romantice (care îmi umplu capul la refuz) și dincolo de interpretările ”oficiale” ale lumii.Când mă observ ce gândesc, cum îmi vorbesc mie (în cap) și cum vorbesc celor din jurul meu, cum acționez și cum mă port cu mine - realizez că la fiecare pas MINT. Mă mint continuu.Nu doar puțin. Nu doar ”din când în când”.Mint mereu. Mă păcălesc și mă înșel continuu.(poate ”minciuna” este un cuvânt cu conotație negativă și fantezia / iluzionarea / auto-păcălirea sună mai bine).”Doar acum și gata. Doar bucățica asta. Doar de data asta. Merit și eu. Și ce dacă?”.VICTIMA are discursuri elaborate pentru orice situație.Victima are o strategie uriașă de comportamente și acțiuni compensatorii.”Ești obosit? Mănâncă ceva sau răsfață-te cu ceva ”interzis””Ești nemulțumit? Continuă să muncești și mai mult, pentru că vei reuși să obții ce dorești””Ești trist? Ai atâtea distracții disponibile, nu contează că-ți distrug corpul fizic sau îți scad calitatea vibrațională - dacă ele există, le poți folosi””Ești plictisit? Am multe oferte pentru tine”.Scenariile scrise de micul geniu interior numit VICTIMA sunt de o subtilitate, extensie și cuprindere incredibile.Menținerea VICTIMEI în interior permite menținerea CONFLICTULUI - a vibrației RĂZBOIULUI - în vibrația corpului meu.Și nu este greu să fiu convinsă de a participa la bătălii, lupte și conflicte care NU sunt ale mele (apăr ba pe unul, ba pe altul, ba o opinie, ba o direcție - găsesc mereu ceva „de apărat”).VICTIMA este frecvența de vibrație interioară din care ENERGIA pe care o emit și o tranzacționez cu ceilalți are vibrație joasă.VICTIMA interioară favorizează apariția de ”agresori” în jurul meu, de la țânțarii care mă agresează noaptea întreagă, sau căpușe ori albine, câini care mă mușcă și pisici care mă zgârie, până la copii sau oameni care îmi fac rău ”accidental” sau mașini / instrumente care se defectează când pun mâna pe ele.În stare de oboseală (epuizare) am deschis portbagajul mașinii (în mod neglijent), care s-a blocat, becul interior rămas aprins a descărcat bateria mașinii și m-am trezit că nu-mi pot folosi automobilul atunci când am avut nevoie de el.Cine a creat ”situația”? Eu însămi.Cum? Acționând excesiv într-un moment în care corpul avea nevoie de odihnă.INTENȚIA mea prezentă este să emit și să ofer DOAR ENERGIE DE VIBRAȚIE ÎNALTĂ.Cum pot face asta când VICTIMA are telecomanda?Exercițiul pe care mi-l propun începând de astăzi este OBSERVAREA CONTINUĂ a minciunilor spuse zilnic și introducerea treptată, pas cu pas a ONESTITĂȚII în raport cu mine însămi.Să mă antrenez SĂ NU MĂ MAI MINT ȘI PĂCĂLESC, cât de bine reușeșc. Să nu mă mai înșel și să nu mă mai trădez pe mine. Când nu mai doresc ceva, să nu mai fac / fiu ceva.Când vreau să spun NU unui comportament, unui gând, unei emoții, unei stări - să-i spun NU.Când am nevoie să mă odihnesc, să nu mai scriu la computer sau să nu răspund la corespondență, să NU o mai fac.Să nu mă mint folosind ochelarii responsabilității sau ”datoriei” - nu am ”datorii” față de nimeni, în special NU față de mine.Când accept ceva, să nu mai caut justificări - accept pentru experiență și îmi asum consecințele. Fără plângăceli și fără explicații date tuturor. Și mai ales, fără să mai INSIST să-i plictisesc pe ceilalți cu poveștile mele infinite despre neputințe și ”bietul de mine”.Știu că nu este ușor ce-mi propun.Cum pot să nu mă mai mint și auto-păcălesc, când asta fac de o viață? Cum pot să ies din ipocrizia de a gândi una, a spune alta și a face complet altceva?Antrenandu-mă.ȘI împărtășind asta cu alte persoane.Când se creează un CÂMP COLECTIV pentru O INTENȚIE de schimbare - începe CO-CREAȚIA.Ce spuneți?Demascăm și ELIMINĂM VICTIMA?Personal, consider că este momentul să o transform în altceva.Am doar o INTENȚIE și câteva tentative de onestitate (și să știți că dor tare de tot! Nu este ușor să fii ONEST cu tine însăți, după ce o viață întreagă te-ai păcălit, auto-înșelat și trădat la fiecare pas!)Mi-ar place să o facem împreună.Să observăm cu atenție minut de minut, oră de oră, zi de zi - apariția VICTIMEI și a strategiei sale de manipulare.Simptomele urmărite? Tristețea, supărarea, iritarea, nemulțumirea, nerăbarea, lehamitea, plictiseala, îndrituirea (eu am dreptul la...) și mai ales, pripeala și diareea verbală (vorbe aruncate de-a valma, din încâlcirea minții)/Cu toată energia interioară - să spunem STOP victimei - respirând, mișcându-ne corpul, făcând duș, cântând, RÂZÂND de giumbușlucurile sale. AUTO-IRONIA și zâmbetul larg pe buze să fie ”consemnul” nostru de lucru.Când voi vedea pe cineva zâmbind larg și râzând singur pe stradă, voi știi ce face! Și mă voi alătura.Suntem într-o săptămână energetic agitată, cu zile haotice și zile iritante, abia către week-end cu ceva echilibru general.Cea mai bună săptămână de ”antrenament” pentru ONESTITATE.ONESTITATE BRUTALĂ.Fără romantism și fără bla-bla.Pură observație și practică neobosită pe noi înșine.Mulțumesc că suntem împreună.Vă iubesc.Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda